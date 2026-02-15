ファッションデザイナーの芦田多恵氏と、宇宙飛行士の山崎直子氏。片や女性の多い職場で、片や女性の少ない環境で活躍してきた2人が、お互いのキャリアを振り返りつつ、女性が力を発揮できる社会について語り合った。

【画像】芦田多恵氏がデザインした宇宙服

日焼け止めは入れた？

山崎 大先輩の向井千秋さんが日本人女性として初めて宇宙飛行士に選抜されたのが、まさに1985年、男女雇用機会均等法制定の年でした。

芦田 山崎さんは、向井さんに次ぐ日本人女性2人目の宇宙飛行士だったんですよね。当時、大きな注目を集めました。

山崎 世界には宇宙滞在を経験した宇宙飛行士が約700人いて、うち女性は10％強です。近年は宇宙飛行士が男女半々になりつつあります。



山崎直子氏（左）と芦田多恵氏 Ⓒ文藝春秋

芦田 隔世の感がありますね。

山崎 かつてJAXAの宇宙飛行士の募集には「理系分野の四大卒」という条件がありました。理系分野に進学する女性が少ないため、応募資格を持つ女性の数は限られていました。しかし、幅広い分野の経験者を募ろうと、2021年からは「学歴不問」としたんですよ。

芦田 文系のかたにも門戸が開かれたんですね。

山崎 とはいえ、日本以外では理系出身という条件を残す国がいまも多くて、世界的に女性の宇宙飛行士は少ないのが現状です。

芦田 女性が、体力的にも精神的にも男性と同じ訓練をこなすのは大変なことでしょう。

山崎 宇宙飛行士が受ける訓練や宇宙でのミッションに男女の差はほとんどありません。たしかに体力的なハンディはありますが、そこは工夫次第でなんとかなります。

印象的だったのが、アメリカで行われたチームビルディング訓練でのことです。大自然の中での過酷な訓練ですから、持っていける装備はテントなど必要最小限です。ところがインストラクターの女性が、「日焼け止めは入れた？ カンカン照りのもとで、むやみに日焼けする必要はないから」と言ってくれたんです。私は「えっ、いいの？」と驚いてしまって。「男性はそういうことをわざわざ言わないから、自分の身は自分で守りなさい」とアドバイスしてくれたんです。そうか、男性がしないことを我慢する必要はない、自分で解決すればいいと学びました。

ママが宇宙に行けなくなる

芦田 弊社では1994年に、青少年の育成を目的とした「芦田基金」を創設し、2019年には「輝く女性研究者賞」を設けました。優れた研究を行う女性研究者やその活躍を推進する機関を表彰しています。いつかこの賞の名称から「女性」が省かれるくらい、女性研究者が増えたらと願っていますが……。

山崎 共感いたします。

芦田 表彰式で研究者のかたとお話しする機会があるんです。悩みはみなさん同じで、いかに仕事と家庭を両立するかでもっとも苦労されています。私も大いに共感しました。

山崎 理系に限らず、永遠の課題ですよね。

芦田 私も育児と仕事のどちらを優先するか、常に選択を迫られていた気がします。たとえば、ファッションショーの当日に娘が高熱を出して、けいれんを起こしてしまって。夫が急いで娘を病院に連れて行ってくれましたが、ショーは私がいないと何も進まないので、心を鬼にして現場へ向かったこともありました。

山崎さんも2人の娘さんを育てられていますから、そういう場面がたくさんおありだったでしょう。

山崎 大事な試験の前に限って娘が高熱を出して、看病しながら必死に勉強したことがありました。宇宙に飛び立つ何週間か前にも高熱を出したことがあります。濡れたタオルを持っていくと、「あっち行って」と怒られて……。「風邪がうつったらママが宇宙に行けなくなる」と。

芦田 やはり子どもにとって母の存在は大きいですよね。そうなると自然と女性の負担は大きくなりがちです。子ども達が幼かった頃、私の頭の中ではつねに四層ぐらいのスケジュールが重なっていました。上の子、下の子、仕事、家のこと、とすべてが同時に進行していたんです。

山崎 そうそう、マルチでないと片付きません。会議中に少しでも時間があると、「今日買うものは卵と納豆、牛乳」とメモしたり（笑）。

芦田 のんびり外出することもままならなくて、美容院へ行くのが精いっぱい。先ほどの女性研究者たちも研究成果を上げるために海外の学会に参加したくても、子どもを抱えたままでは到底無理でした。しかし、コロナ以降、オンラインで学会へ参加できるようになったそうです。「これは私たちにとって大きな前進です」とうかがって、世界は少しずつ動き始めていると感じました。

（芦田 多恵,山崎 直子／文藝春秋 2025年9月号）