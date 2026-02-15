三谷幸喜氏、TBS『情報7daysニュースキャスター』生放送を欠席 安住アナが理由を伝える
演出家・脚本家の三谷幸喜氏（64）が、MCを務める14日放送のTBS系『情報7daysニュースキャスター』（後10：00）を欠席。同局。安住紳一郎アナウンサー（52）がその理由を説明した
【動画】安住紳一郎“おなじみ”ダンスを披露
番組冒頭、安住アナは「さてご覧のように三谷さんなんですが、本日欠席です」と、空席になった三谷氏の席を映しながら報告。理由について「ケガをしたということなんですが、私の携帯電話に三谷さんからのメールが着ていますので…」と文面を読み始める。
「大変申し訳ないことですが、きょうは番組を欠席させていただきます。きょう昼過ぎ、散歩の途中、近所の公園で木にぶつかってしまいました。人生で木にぶつかったのは2度目になります。皆さんもくれぐれもお気を付けください。オリンピック万歳、ニッポン頑張れ。三谷幸喜」とその内容を紹介した。
安住アナは「いろいろ気になりますけど…と、元フジテレビアナウンサーで弁護士の菊間千乃に振ると、「木にぶつかってってどういうことなんでしょうね」と不思議顔。安住アナは「一応、私も返信しましてですね。『木にぶつかってとはどういうことでしょうか？マンガでしか見たことがありません』と送りましたところ、『だいたい考えごとしているんですよね。もし木に向かって突き進んでいる僕を見かけたら『危ない』と叫んでほしいと、来週そう呼びかける予定です』と」と三谷氏からの返信を伝えた。
安住アナは続けて「これ本当のことなので。病院に本当に行って、精密検査を受けるぐらい、かなりぶつかっちゃったということで」状況を説明。菊間が「よく三谷さん、下向き、うつむきがちで歩かれるんですけど…下向いていたら、むしろ転ばないかなとも思うんですけど、よっぽど集中して考え事してたんですかね」と疑問を投げかけると、安住アナは「木にぶつかって病院に運ばれるって、なかなかですよね」と驚き。伊沢拓司も「なかなか聞いたことないですね。すごいスピード出てたんですかね？」「そして1回目が何だったのか気になる」と驚いていた。
