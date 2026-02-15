「退団もあり得る」不振で批判を浴びる日本代表MF、南米名門に電撃移籍の可能性を現地報道 W杯落選危機で「環境を変えるかもしれない」
今季２度目となるマーティン・オニール監督の就任でセルティックが復調を目指しているなか、旗手怜央は苦しい時期が続いている。
１月22日に行われたヨーロッパリーグのボローニャ戦で、旗手は前半に立て続けにイエローカードをもらって退場を命じられた。リードしていたチームが引き分けたこともあり、試合後に酷評されたのは記憶に新しい。
以降、旗手は苦境にある。続く首位ハーツとのリーグ戦天王山は出番なし。スタメンから外れ、途中出場した前節リビングストン戦ではPKを献上して批判された。一部のサポーターからは、「ハタテは終わり」との厳しい声も寄せられている。
そんななか、ブラジルの名門パルメイラスからの関心が取り沙汰されている。
セルティック専門サイト『67 HAIL HAIL』は２月13日、オニール復任以降はベンジャミン・ニグレンとアルネ・エンゲルスが先発していることを紹介。「その結果、ハタテはベンチに座っている。ピッチに立ったときも、多くのセルティックファンは彼が以前のようではないと感じている」と報じた。
「こういったことと、ハタテにブラジル移籍のうわさがあることで、当然の疑問が生じる。セルティックを去るのか、ということだ」
「ブラジルの市場は３月まで開いているため、まだ早期退団の可能性もあり得る。日本代表には１年以上招集されておらず、ワールドカップに向けて環境を変えることを望むかもしれない」
スコットランドで結果を出していたときでさえ、代表入りのボーダーラインだった旗手だけに、現在の苦境でワールドカップへのチケットを手にするのは難しいとの見方が現実的だ。
それでも、サッカーは何があるか分からない。まずは、所属クラブでの復調が求められる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
