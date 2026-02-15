日給7900万円の驚異のギャラ　大物ラッパーの“帯同”に賛否両論　現地では反感を買う騒動も「スポーツが二の次に」【冬季五輪】

至って真剣にビジネスをこなしているスヌープ・ドッグ氏(C)Getty Images

目下、開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪。連日のようにトップアスリートの熱戦が繰り広げられる中、現地では“大物ラッパー”の振る舞いに賛否両論が飛び交っている。

その“大物ラッパー”とは、スヌープ・ドッグ氏だ。今大会に五輪米国代表チームの名誉コーチに就任した同氏は、米スポーツ専門局『NBC』の解説者としても活動。ありとあらゆる競技会場に姿を見せ、精力的な姿を見せている。

90年代にギャングスタラッパーとして台頭し、いまやワールドワイドなスターとなったスヌープ・ドッグ氏。現地時間2月4日には聖火ランナーの大役も果たすなど、大会に彩りを与えている。

そんなひと際、異彩を放つ大物の存在には批判も飛んでいるという。フランスのスポーツ専門ラジオ局『RMC Sport』は、今月11日に行われたスピードスケート男子1000mの会場で、ボディーガードの一人がスピードスケート界の“レジェンド”であるマリアンヌ・ティマーさんを「壁に押し付けた」とするちょっとした騒動が起きていたことを紹介。その上で、会場で同氏を目撃したというあるファンの感想を伝えた。

「彼が会場に到着した時、警備スタッフや関係者、その他にもさまざまな人たちがいて、周りには20人ぐらいは集まっていた。いくらスヌープ・ドッグだからって、たった一人の人間に対しては多すぎる。選手たちが端に追いやられている感じがしたし、スポーツが二の次になってしまっている」