神奈川県在住の50代女性・Nさんが忘れられないのは、かつて空港で出会った見知らぬ男性だ。

もう2度と会えないあの人に、届けたい言葉は「ありがとう」

その時Nさんは、飛行機に乗る直前にごねだした長男に困っていて......。

＜Nさんからのおたより＞

随分前、実家から飛行機で帰ろうとしていた時のことです。

長男が空港で「飛行機乗らない！」とごねはじめました。

説得するも「乗らない」の一点張り。時間もあるし困り果てていました。

見知らぬ男性が...

そのうちに搭乗手続きが始まり、焦ったその時、見知らぬ男性が声をかけてきました。

「おじさんと一緒に乗ろう」

温かい風が吹き、長男は切り替わり、飛行機に乗れたのです。

知らない人が困っている時に言葉をかける勇気を学びました。

咄嗟のことでその場では簡単に御礼をお伝えするのみでしたが、改めてその節は有り難うございました。



誰かに伝えたい「あの時はありがとう」、聞かせて！

名前も知らない、どこにいるかもわからない......。そんな誰かに伝えたい「ありがとう」や「ごめんなさい」を心の中に秘めている、という人もいるだろう。

Jタウンネットでは読者の皆さんの「『ありがとう』と伝えたいエピソード」「『ごめんなさい』を伝えたいエピソード」を募集している。

読者投稿フォームもしくは公式X（＠jtown_net）のダイレクトメッセージ、メール（toko@j-town.net）から、具体的な内容（どんな風に親切にしてもらったのか、どんなことで助かったのか、どんなことをしてしまい謝りたいのかなど、500文字程度〜）、体験の時期・場所、あなたの住んでいる都道府県、年齢（20代、30代など大まかで結構です）などを明記してお送りください。秘密は厳守いたします。

（※本コラムでは読者の皆さんに投稿していただいた体験談を紹介しています。プライバシー配慮などのために体験談中の場所や固有名詞等の情報を変更している場合がありますので、あらかじめご了承ください）