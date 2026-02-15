きょう15日（日）の最高気温は九州から東北の太平洋側にかけて15℃以上となり、4月上旬から中旬並みの暖かさになる所が多い見込みです。東京は19℃で、今年これまでで一番の暖かさになるでしょう。ただ、週明け以降は再び寒さが戻る見通しです。

■西日本 午後は天気回復

きょう15日（日）朝は、西日本と北海道、東北北部の日本海側で雨が降りやすいでしょう。西日本は午後になると晴れ間が戻る見込みです。昼間は沖縄、九州から東北の太平洋側にかけて晴れ、西日本や東日本では花粉が飛びやすくなりそうです。

■昼間はコートいらずの暖かさに

きょう15日（日）のポイントは気温です。最高気温は前日よりさらに高く、東京都心で19℃まで上がって今年これまでで一番の暖かさになるでしょう。仙台でも18℃まで上がる予想です。高知は20℃の予想で、今年初めて20℃以上になりそうです。

昼間はコートがなくても過ごせそうですが、朝晩は空気がヒンヤリします。脱いだり着たり、調節しやすい服装がオススメです。なお、積雪が多くなっている所でも気温が高いため、これまで以上になだれや落雪などの融雪災害にご注意ください。

【きょう15日（日）の各地の予想最高気温】

札幌 ：9℃ 釧路：3℃

青森 ：12℃ 盛岡：12℃

仙台 ：18℃ 新潟：15℃

長野 ：14℃ 金沢：16℃

名古屋：17℃ 東京：19℃

大阪 ：17℃ 岡山：16℃

広島 ：17℃ 松江：16℃

高知 ：20℃ 福岡：17℃

鹿児島：19℃ 那覇：24℃

■週明け以降は2月らしい寒さ戻る

この先は気温の変化が大きくなります。週明けあす16日（月）以降は再び北から冷たい空気が流れ込み、2月らしい寒さが戻るでしょう。あさって17日（火）の最高気温は、東京都心で10℃まで下がる見通しです。

20日（金）ごろまでは昼間もヒンヤリした空気が続きますが、3連休となる次の週末には再び気温が上がる予想です。気温のアップダウンが激しくなりますので、体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。