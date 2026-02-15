高市首相から想起される色も青（写真：つのだよしお/アフロ）

2月8日に行われた衆議院選挙で自民党は戦後最大となる316議席を獲得した。地滑り的大勝をもたらしたのが高市早苗首相の圧倒的な人気だ。首相の一挙手一投足のみならず、持ち物や、首相が好んで身に着ける“高市カラー”の青までが注目されている。実は、2026年はアートの世界でも青を使った大人気作品を鑑賞するチャンス。今年見ておきたい“青の絵”と“青の画家”についてご紹介する。

森田 聡子：フリーライター・編集者

キリスト教社会では聖母マリアのマントに象徴される聖なる色

1990年以来36年ぶりとなる真冬の衆議院選挙では猛烈な“高市旋風”が吹き荒れた。立憲民主党と公明党による中道改革連合にとっては、さぞや身に凍み入る寒風だったに違いない。

高市首相から想起される色が「青」だ。自民党の総裁選や国会の首相指名など節目のタイミングで青いスーツを着用し、戦後最短となった選挙戦でも、青いジャケット姿で自民党候補の応援に駆け付けた。

首相が「憧れの人」と言ってはばからないサッチャー元英国首相が青いスーツを好んだこと（青はサッチャー元首相が属した英国保守党のシンボルカラーでもある）にあやかっているとも、青の持つ「冷静」「誠実」「平和」「クリーン」「スマート」なイメージを使った巧妙な印象戦略とも言われるが、首相自身がそうした理由を口にしたわけではない。

空や海など根源的な自然につながる青は豊かな精神性を表し、キリスト教社会では聖母マリアのマントに象徴される聖なる色でもある。色を駆使したアートの世界でも、青を効果的に用いた“青の画家”が存在する。

実は、2026年は国内でそんな“青の絵画”を堪能するチャンスだという。

「北斎ブルー」を実現させた舶来の顔料とは

3月28日からは、東京・上野の国立西洋美術館で「北斎 冨嶽三十六景 井内コレクションより」が開催される。

葛飾北斎が晩年に取り組んだ『冨嶽三十六景』の連作がヒットした要因の1つが、「北斎ブルー」と呼ばれる青使いの魅力だと言われる。

一例が、この展覧会でも展示される『神奈川沖浪裏』の大きくうねる波の目の覚めるような青だ。北斎はこれを、舶来の顔料・ベロ藍（プルシアンブルー）を用いて描いている。

神奈川沖浪裏

ベロ藍は、18世紀の初めにドイツ・ベルリンの業者が赤い顔料を開発する中で偶然に発見された化学合成顔料。同世紀後半には中国・清の商人を通じて日本に持ち込まれ、北斎の他にも歌川広重ら同時代の絵師が使っている。発見地の名称からベルリン藍、略してベロ藍と呼ばれるようになった。

ベロ藍の流通により、それまで日本で使われていた植物性の顔料では叶わなかった明瞭で深みのある色合いが表現できるようになった。『神奈川沖浪裏』ではベロ藍の鮮烈な青が、現在の横浜市神奈川区の沖を行く3艘の押送船（漁場で獲れた魚を魚河岸へと輸送する船）を今にも呑み込みそうな巨大な波の描写に迫力と臨場感を与えている。

渦を巻く大波の向こうに富士山を配した大胆な構図。さらに、青の濃淡を効果的に使う辺りは長年彩色に関する研究を重ね、『繪本彩色通』なる著書もある表現の追求者・北斎ならではと言えるだろう。展覧会では『神奈川沖浪裏』の他にも、『常州牛堀』などの藍摺絵で北斎ブルーが堪能できる。

常州牛堀

さて、日本人に愛される“青の画家”と言えば忘れてはならないのが、北斎が生まれる100年ほど前にオランダで活動していたヨハネス・フェルメールだ。フェルメールは裕福な義母（妻の母）やパトロンの支援を受け、高価な貴石ラピスラズリを原料とする青い顔料（ウルトラマリンブルー）をふんだんに使っていたことで知られる。

「おそらくは最後になるであろう特別な機会」

その代表作である『真珠の耳飾りの少女』が、今年8月21日から9月27日まで大阪市の大阪中之島美術館で開催される「フェルメール展」で14年ぶりに来日することが発表された。

フェルメールは寡作で、現存する作品数は40点に届かない。中でも『真珠の耳飾りの少女』は、少女の濡れたような唇や耳元の真珠の輝きなど随所に画家の卓越した光の表現が感じ取れる傑作中の傑作だ。今やオランダを代表する名品でもあり、収蔵館のマウリッツハイス美術館は原則館外への貸し出しはしない方針で、同館のゴッセリンク館長は今回の来日に当たり、「日本の皆さまに彼女を送り届けられる、おそらくは最後になるであろう特別な機会」というコメントを寄せている。

この作品は17世紀のオランダでよく描かれたトローニー（人物の様々な表情を描写する習作）の一種で、特定の誰かを描いた肖像画ではない。しかし、振り向いた少女の無防備で初々しい表情は、あたかも少女がすぐそこに存在するかのようにリアルで、長い時間を超えて見る者の心を掴む。

真珠の耳飾りの少女

フェルメールはウルトラマリンブルーを黄色とセットで使っていた。『真珠の耳飾りの少女』では、当時の流行だったイスラム風のターバンの青と、そこから垂れる房の黄色の対比が目を引く。現代人だと違和感はないが、17世紀のオランダではかなり個性的な組み合わせだったに違いない。とはいえ、よくよく見ると、インド・ベンガル地方原産でマンゴーだけを食べさせた牛の尿から作ったというこの黄色（インディアンイエロー）が、ターバンのやや赤みがかった鮮やかな青を巧みに引き立てていることが分かる。

フェルメールのこの色彩感覚に魅せられたのが、同じオランダ出身のフィンセント・ファン・ゴッホだ。パリに出て色彩理論を学んだ後、既に“古典”だったフェルメールに注目するようになり、後輩の画家ベルナールに「フェルメールという画家を知っているか？ この一風変わった画家のパレットは青、レモン黄、パールグレー、黒、白だ」と書き送っている。

日本人のメンタリティに合うフェルメールやゴッホ

ゴッホの“青い絵”は、フェルメールを知った後、亡くなる前の数年間に描かれたものが多い。そのうちの1つが、日本でも高い人気を誇る『夜のカフェテラス』。ゴッホが「昼よりも生き生きとして、光に満ちている」と記した夜をテーマにした作品だ。

星が瞬く濃紺の星空と黄色い光に覆われたフランス・アルルのフォルム広場のカフェ。多くの客で賑わうテラス席やカフェの前を行き交う人々など、活気に満ちた夜の街は幸福感にあふれている。ゴッホは妹への手紙の中で、「黒を使わない夜の絵を描くことを楽しんでいる」と綴っている。

夜のカフェテラス

この作品は、画家のユートピア建設を目指して1888年2月にアルルにやって来たゴッホが同年9月に描いたもの。翌10月から共同生活を始めたゴーギャンと決別し、自分の耳を切り落としたのはこの年のクリスマスのことだ。

ゴッホの時代はコバルトブルー（酸化コバルトと酸化アルミニウムによる顔料）や人工のウルトラマリンブルー、プルシアンブルーなど新しい青の顔料が次々と誕生しており、油絵の具のチューブの普及により屋外での制作も容易になっていた。ゴッホはフェルメール的な黄色との対比の中で、これらの顔料を駆使して希望に満ちたアルルの夜を幻想的に描き出した。

『夜のカフェテラス』は目下、「大ゴッホ展 夜のカフェテラス」で日本を巡回中だ。2月21日〜5月10日は福島県立美術館に展示され、5月29日からは東京・上野の上野の森美術館にやって来る（8月12日まで）。来日は約20年ぶりとなる。

ある専門家は、「重厚な赤や緑を多用する欧州のオールドマスター（18世紀以前に活躍した大御所画家）よりも、青や黄色といった寒色系のフェルメールやゴッホの方が日本人のメンタリティに合っている」と話す。

「青の時代」で知られるピカソ

“青の絵”をたどると、その歴史は青い顔料の発展と密接に関わっていることが分かる。しかし、顔料の選択肢が広がったゴッホの頃から、青は画家の魂の表現へと変わっていく。ゴッホ然り、そして、「青の時代」のパブロ・ピカソ然りだろう。

ピカソの青の時代とは、親友の画家カサジェマスの自殺に傷つき鬱状態になった若きピカソが、死や孤独、貧困、母娘、盲目などをテーマにひたすら青を基調とした絵を描き続けた時期（1901〜04年頃）を指す。ピカソは04年にあの有名な『アビニョンの娘たち』のモデルを務めたオリヴィエと恋に落ち、以降は文字通りの「バラ色の時代」が訪れる。

青という色には活動的な赤との比較で死や孤独、貧困といったネガティブなイメージがある半面、前段で述べた冷静、誠実、平和の象徴的な意味合いもある。ロシアや中東で紛争が長期化し、自国第一主義勢力の再拡大で国際情勢や経済の先行き不透明感が増す今、“青い絵”と対峙する時間は自分の足元を見直す好機にもなりそうだ。

