◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

２０２２年北京五輪同種目の銀メダリスト、小林陵侑（チームＲＯＹ）は２８４・５点で６位だった。１回目は１１位と出遅れた。表彰台には届かなかったが、２回目はガッツポーズも飛び出す１３８・５メートルのビッグジャンプだった。

「やっと出た。いい意味で吹っ切れた。（１回目と）そんなに変わりはしないけど、流れは２本目はすごく良かった。やっといいのが一本出たので、もっともっとビッグジャンプを出したい」と振り返った。

日頃からジャンプの魅力を発信することにこだわってきた。「これで僕が表彰台まで行ったらもっと盛り上がったんだけど。ちょっと出遅れた」と悔しが立ったが、順位についての思いを問われると「何位ですか？ ６位？ まあまあじゃないですか」と淡々と口にした。

混合団体で銅メダルを手にしたが、ノーマルヒル、ラージヒルでの個人はメダルなしに終わり「やっぱり悔しい。悔しいけど、この場で強い人はやっぱり強い。改めて面白い競技だなというのを再確認できた」。金メダリストとしてこの４年を過ごしてきた。「称号はありましたよね、メダリストっていう。もうなくなったので、また頑張ります」と明るく言った。

銀メダルだった二階堂蓮に歩み寄り「よくやったよ」と声をかけた。１６日（日本時間１７日）のスーパー団体へ「次こそ金だな」と誓い合った。