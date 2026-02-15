◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル(大会9日目/現地14日)

男子ラージヒルで銀メダルを獲得した二階堂蓮選手が、試合後に父・学さんと抱擁し2人で涙を流す一幕がありました。

二階堂選手はこの試合、1回目で特大140メートルのジャンプを披露し、2位に7ポイント差をつけて首位に立ちます。しかし2本目でドメン・プレブツ選手(スロベニア)に逆転を許し、無念の2位に終わります。念願の金メダルにあと一歩及びませんでしたが、ラージヒルで銀メダルを獲得し、五輪初出場ながら1大会で3つ目のメダルを手にする大躍進です。

それでも二階堂選手の顔には笑みはなく、試合直後のインタビューでも悔しさを吐露しました。そしてインタビュー後には、父・学さんと対面し、人目もはばからず悔し涙を流す姿が中継映像に映し出されました。

父・学さんも二階堂選手と抱擁をかわしながら一筋の涙。奮闘する息子に対し「上出来、上出来。堂々としようぜ」と声を掛けました。最後は「次だ」と鼓舞し、表彰式へと送り出しました。