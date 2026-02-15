濃厚なチーズとほろ苦いカラメル!ハーゲンダッツ”ブリュレチーズケーキ”が新登場♪

2026年2月3日(火)より、ハーゲンダッツ(Häagen-Dazs)ミニカップ “ブリュレチーズケーキ”が期間限定で発売!クリームチーズの酸味と濃厚なコクに、カリカリ食感のほろ苦いカラメルチップを組み合わせた新作ハーゲンダッツ。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートにて販売されています♪

濃厚なチーズ×香ばしいカラメル

価格:各351円(税込)

今回の発売されるハーゲンダッツは濃厚なチーズが特徴のチーズケーキと、ほろ苦いカラメルが特徴のブリュレを組み合わせた”ブリュレチーズケーキ”をイメージしたハーゲンダッツの新商品。

食べてみると…

チーズケーキアイスクリームにカラメルチップが混ぜ込まれているミニカップ。

アイスクリームには北海道産クリームチーズを使用していて、さらにナチュラルチーズを使ったチーズソースが加えられています!口に入れた瞬間から、クリームチーズの酸味とナチュラルチーズの濃厚な味わいが感じられます♪

卵黄が多く配合されているのでプリンのような卵のコクも感じつつ、なめらかでクリーミーなブリュレチーズケーキアイスクリームを味わえます。

そしてカラメルチップがたっぷり混ぜ込まれていてカリカリ食感がクセになっていきます♪噛むたびに、細かめのカラメルチップのほろ苦い風味がじんわり広がり、ブリュレの特徴である焦げ感もしっかり表現されています。

香ばしいカラメルの風味とチーズの濃厚なコクがあるアイスクリームが絶妙にマッチしていて最後まで食感が楽しめるハーゲンダッツです!

【アイスマニア】ちゃんれいの評価

ブリュレチーズケーキ

味:★★★★☆

見た目:★★★☆☆

コスパ:★★★★☆

カロリー:★★★☆☆

食感:★★★★★

濃厚なチーズケーキアイスクリームに食感が楽しめるカラメルチップ。ハーゲンダッツらしい満足感のあるハーゲンダッツになっているので気になる方はぜひ食べてみてください♪

▼原材料

クリーム（生乳（北海道））、脱脂濃縮乳、砂糖、クリームチーズ、卵黄、カラメルチップ、チーズソース（ナチュラルチーズ、砂糖、水あめ、バター、バターオイル、乳等を主要原料とする食品、食塩）、レモン濃縮果汁、食塩、（一部に乳成分・卵を含む）

▼栄養成分 [1個当たり] 容量 110ml

エネルギー:257kcal

たんぱく質:4.2g

脂質:17.2g

炭水化物:21.4g

食塩相当量:0.2g

(推定値)

※本記事は個人の感想に基づいたものです。味の感じ方には個人差がありますのでご了承ください。