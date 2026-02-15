大規模災害が発生した際、佐賀県内の在住外国人と連携して被災地支援を行う「サガ・セーフティー・ワン・チーム（SOT）」の発足イベントが1月31日、佐賀市で開かれた。チームメンバーとして地域防災を担っていくことになるミャンマーやインドネシアなど9カ国の19人が参加。避難所運営や被災者ケアなどに関わることを念頭に、それぞれが「お世話になっている佐賀に恩返しをしていきたい」などと抱負を述べた。

県内には昨年12月時点で外国人約1万2500人が暮らし、若い世代が多いのが特徴。一方、気候変動などの影響で災害が激甚化する中で、地方では少子高齢化によって自治会や防災組織の担い手が不足するなど共通の課題を抱える。

チーム結成に向けては、事務局を務める佐賀市の認定NPO法人「地球市民の会」が2024年以降、県内各地で説明会や研修を開いて「地域×在留外国人×災害」「在留外国人の力を地域の力へ」と呼びかけ、賛同者集めを続けてきた。

チームメンバーの顔ぶれは、大学教員や自営農家、介護職として暮らす外国出身者から日本の高校生までさまざま。発足イベントに出席した県や市町の担当職員らを前に、「外国人として声をかけてもらい、参加できることを喜んでいる」「日本語が不自由なときに助けてもらったおじいちゃんやおばあちゃんを今度は助けたい」などと語った。

地球市民の会によると、外国人が運営や活動に深く関わる防災組織は県内初。今後は各地で防災についての学習会や外国文化を紹介する交流イベントなどを重ねて地域住民との信頼関係を築き、有事に備える。

この日は、阪神・淡路大震災をきっかけに外国人支援を始め、多文化共生、多様性理解の取り組みを続ける一般財団法人ダイバーシティ研究所の田村太郎代表理事の基調講演もあった。

田村さんは「多文化共生は外国人を一方的に支援することではなく、違いを受け入れ、互いに変化をしながら、ともに地域を作っていくこと」「災害時に避難所などで外国人に何が必要かを知るには、運営側にも外国人の参加が不可欠。文化や考え方への相互理解が進めば、『全体的な安心感の醸成』につながる」などと述べた。（糸山信）