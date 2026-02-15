¡Îº´²ì¸©¡Ïµ×¸÷À½Ìô49ÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¶â¡¡2025Ç¯ÅÙ¡¢¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¸å²¡¤·
¡¡µ×¸÷À½Ìô¡Êº´²ì¸©Ä»À´»Ô¡Ë¼Ò°÷¤é¤Îµò½Ð¶â¤Ç¸ø±×ÃÄÂÎ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö¤Û¤Ã¤È¥Ï¡¼¥È¶æ³ÚÉô¡×¤Î´óÉÕ¶âÌÜÏ¿Â£Äè¼°¤¬3Æü¡¢Æ±»ÔÅÄÂåÂç´±Ä®¤ÎÆ±¼Ò¶å½£ËÜ¼Ò¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£2025Ç¯ÅÙ¤ÏÁ´¹ñ¤Î49ÃÄÂÎ¤Ë³Æ10Ëü±ß¤òÂ£Äè¤¹¤ë¡£
¡¡¸©Æâ¤«¤é¤Ï¡¢Æ±»ÔÂçÀµÄ®¤ÎÃæ±û¸ø±à¤Ç²ÖÃÅ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤µ¤¯¤é¥Ñ¡¼¥¯¤Î²ñ¡×¤ä¡¢¥Õ¡¼¥É¥Ð¥ó¥¯Ä»À´¤ò±¿±Ä¤¹¤ëNPOË¡¿Í¡ÖDreamsBank¡×¤Ê¤É10ÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡¡Â£Äè¼°¤Ë¤Ï¡¢49ÃÄÂÎ¤Î¤¦¤Á¶å½£¡¦²Æì¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤òÃÖ¤¯20ÃÄÂÎ¤¬½ÐÀÊ¡£ÌðÌî±É¡¦¾åÀÊ¼¹¹ÔÌò°÷BUËÜÉôÄ¹¤«¤éÌÜÏ¿¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼õ¤±¼è¤ê¡¢¡ÖÁª¤ó¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤òÉý¹¤¯³Ú¤·¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö´óÉÕ¤ò¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¶æ³ÚÉô¤Ï¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ò¸å²¡¤·¤·¤è¤¦¤È¡¢ÁÏ¶È160¼þÇ¯µÇ°»ö¶È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ07Ç¯¤ËÀßÎ©¡£¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¤·¤¿Ìò°÷¤ä½¾¶È°÷¤Î´óÉÕ¶â¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤¬Æ±³Û¤ò¾å¾è¤»¤¹¤ëÊý¼°¤Ç´ð¶â¤ò½¸¤á¡¢24Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Ë643ÃÄÂÎ¤ËÂÐ¤·¡¢Áí³Û6430Ëü±ß¤òÂ£¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄ³¨¡Ë