賃上げしても、それ以上に物価が上がれば家計は苦しくなる。経営側と労働組合は、高い水準の賃上げを目指して交渉を進めてほしい。

今年の春闘は、2023年から続く賃上げの勢いを持続できるかが焦点だ。

労組の連合は、基本給を上げるベースアップ（ベア）と定期昇給を合わせた賃上げ率の目標を3年連続で「5％以上」とした。24年と25年は達成している。この流れを定着させ、賃上げする企業の裾野を広げようと意気込む。

春闘スタートの労使トップ会談で、経団連の筒井義信会長は「社会的責務として先導役を果たす」と賃上げに前向きな姿勢を示した。連合の芳野友子会長も「基本認識にほぼ齟齬（そご）はない」と述べた。足並みはそろっている。

この数年、賃上げが続くものの力強さに欠ける。

長引く物価上昇に、賃上げが追い付いていないからだ。物価変動を反映させた25年の実質賃金は前年比1・3％減だった。

家計に余裕がないと消費は伸びず、日本経済は上向かない。企業業績の下押し要因にもなるだろう。賃上げが経済の好循環につながることを労使は意識してもらいたい。

経団連は今春闘の方針で、ベアを「賃金交渉のスタンダード」と位置付けた。「念頭に置いた検討が望まれる」とした昨年と比べ、踏み込んだ表現で底上げの意思を示したことは評価できる。

課題はやはり、働く人の7割を占める中小企業だ。

連合のまとめでは、組合員数300人未満の企業の賃上げ率は、過去2年とも4％台で平均を下回った。連合は今春闘で中小企業の賃上げ目標を「6％以上を目安」に設定している。

だが、賃上げが重荷になっている企業が少なくない。日本商工会議所の25年度調査によると、賃上げをした中小企業の6割は業績が上がらない中で「防衛的な賃上げ」をしていると回答した。

人手を確保するため、無理をしてでも賃上げせざるを得ない事情がうかがえる。

賃上げの原資を確保するには、人件費や物価上昇に伴うコストの価格転嫁が不可欠である。取引企業や消費者の理解も求められる。

大企業は業績が堅調で、利益剰余金も増えている。中小企業の価格転嫁を受け入れる取引に努めるべきだ。

中小企業の利益保護を強化した中小受託取引適正化法が1月に施行された。適正な取引が広がるように、国は指導や監督を徹底してほしい。

雇用形態による処遇格差の是正も大切な論点だ。

厚生労働省の統計では、非正規労働者の賃金は正社員や正職員の7割に満たない。特に大企業は格差が大きい。

賃上げ率も、非正規は正規より低い傾向にある。働きに見合った対価を支払う「同一労働同一賃金」の原則を企業は忘れてはならない。