ソフトバンクのアレクサンダー・アルメンタ投手（21）が第4クール初日の14日、今春初の紅白戦で存在感を発揮した。登板した7投手が全員無失点に抑える中、育成5年目の左腕は紅組先発で2回を零封。最速は154キロをマークした。

初回は先頭の笹川をチェンジアップで空振り三振。捕手の谷川原は「ものすごかった。ごっつかった。チェンジアップがいつも通り良かった」と目を見張った。ダウンズには153キロ直球を左前打にされたが、栗原を投ゴロ併殺に仕留めた。

二回は秋広を直球で左邪飛に打ち取り、山本はスライダーで空振り三振。2回で24球を投げて1安打しか許さず、2三振を奪った投球内容を、小久保監督は「ブルペンでの印象通り、打者が立ってもいい印象を与えている」と高く評価した。

圧巻の投球にも、アルメンタは「全体的にまとまっていた」と涼しい顔だ。同じ左腕で白組先発だった松本晴も2回を1安打、4奪三振と好投したが、早期の支配下登録が期待される育成左腕は「トッププロスペクトは俺だ」と鼻息荒い。

春季キャンプはA組（1軍）に抜てきされ、3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）のメキシコ代表にも選出。「これからも全体的に精度を上げていきたい」。2026年の大ブレークが楽しみになってきた。 （浜口妙華）