久留米市美術館開館10周年記念展「美の新地平−石橋財団アーティゾン美術館のいま」（西日本新聞社など主催）が14日、福岡県久留米市野中町の市美術館で開幕した。市出身の洋画家青木繁や坂本繁二郎を含む日本近代洋画、印象派絵画、抽象画などの名作80点が並び、アーティゾン美術館（東京、旧ブリヂストン美術館）の収蔵品の広がりを楽しめる。13日には、10周年記念式典も行われた。

市出身でブリヂストン創業者の石橋正二郎は1956年、同市に石橋文化センターを寄贈し、中核施設として石橋美術館が開館した。2016年に石橋財団（東京）から市が運営を引き継ぎ、市美術館に生まれ変わった。

記念展では、カンディンスキー「自らが輝く」やカサット「日光浴（浴後）」、青木繁「海の幸」（国重要文化財）などを展示。正二郎のコレクションを引き継ぎ、アーティゾン美術館が近年に収蔵した作品まで、幅の広がりを感じられる。

展示は6章構成。第3章のみ展示替えがあり、後期（4月7日から）には、尾形光琳「孔雀立葵図屏風（くじゃくたちあおいずびょうぶ）」（国重要文化財）を久留米で初公開する。

5月24日まで。一般1500円、65歳以上1200円、大学生以下無料。月曜休館（2月23日、5月4日は開館）。

◇ ◇

開館10周年記念式典では、財団の石橋寛理事長があいさつ。「石橋正二郎は『世の人々の楽しみと幸福の為（ため）に』という理念で心を込めてセンターを寄贈した。思いを70年にわたり実現している久留米市の皆さまに感謝申し上げる」と述べた。財団が改修工事を行い、14日に新装開館した石橋正二郎記念館の寄付目録を原口新五市長に手渡した。

改装を記念して、正二郎が経営に携わったプリンス自動車工業（現日産自動車）のクラシックカーが、市美術館トラックヤードで15日まで展示されている。

（後藤希）