ミラノ・コルティナオリンピックは１４日（日本時間１５日未明）、カーリング女子１次リーグでフォルティウスの選手で構成された日本がアメリカに４−７で敗れて１勝３敗となった。

前半を３−３で折り返した日本は勝負どころの後半第６エンド、第８エンドに先攻のアメリカにスチールを許した。特に競り合いの第８エンドに許した３点スチールが痛く、第９エンドで４−７となったところで、相手の勝ちを認める「コンシード」で試合を終えた。日本は、日本時間１５日夜に強豪の韓国と対戦する。（デジタル編集部）

〈試合経過〉

日本 ０１０２００００１ｘ＝４

アメリカ００２０１１０３０ｘ＝７

両チームはともに昨年１２月の最終予選で五輪出場を決めており、その時の対戦では日本が８−４で勝っていた。日本はこの大会で初めて、ラストストーンドロー（ＬＳＤ）に勝ち、第１エンドを後攻でスタート。立ち上がりは両チームが様子見でブランクエンドとなった。

第２エンドはアメリカが終盤にナンバーワン、ツーの位置に石をキープして後攻の日本に１点を取らせる展開に。

第３エンドは後攻のアメリカがドローショットをうまく使ってこの試合初めての複数点とした。

第４エンドはスキップ吉村紗也香が最終投で狭いガードの間を通すテイクアウトショットを決め、すぐに２点を返した。

第５エンドはアメリカのショットの微妙なずれに乗じて日本が相手に１点を取らせる形をうまく作れた。前半終えて３−３。

第６エンド、フロントエンドで円内に石がたまる展開から、アメリカは後攻の日本に１点を取らせる形を作った。日本はスキップ吉村の最終投で相手の石をはじいた自石がナンバーワンの位置をとれず、先攻のアメリカのスチールとなった。

第７エンドはブランクエンドとなり、日本が第８エンドも後攻となった。

第８エンド、先攻のアメリカは終盤に日本に重圧をかけて、石を有利な位置にためる。スキップ吉村が１点を死守しにいったドローショットが伸びすぎ、アメリカがスチールで３点を挙げて７−３と大きくリードを広げた。

第９エンド、後攻で大量点を狙う日本と、相手の石を減らしたいアメリカとの攻防。日本はスキップ吉村が最終投のヒットアンドロールで２点を狙いにいったが１点止まり。４−７となった時点で、相手の勝ちを認める「コンシード」で試合終了。

１次リーグは１０チームが総当たりで戦い、上位４チームが準決勝に進出する。

日本女子はロコ・ソラーレ（２０１８年までＬＳ北見）の選手で構成された１８年平昌大会で銅メダル、２２年北京大会で銀メダルを獲得しており、３大会連続のメダルを狙う。