「ミラノ・コルティナ五輪・ショートトラック男子１５００ｍ・準決勝」（１４日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

日本の宮田将吾（２３）＝日本通運＝が失格で決勝進出を逃した。

準決勝の１組で激しいトップ争い。２着でゴールし、決勝進出かと思われた。だが、中国のリュウ・ショウコウの転倒を巡り、リプレー検証。ビデオ判定により、宮田がリュウに接触したとしてペナルティが与えられた。審判の説明に、宮田はがっくりと肩を落とした。

宮田は今季のワールドツアー第２戦では１５００ｍ２位に入った男子のエース。３日に試合会場で練習した後には「（惨敗した北京五輪の）４年前と比べて仕上がりが全然違う。レースが楽しみ」とキッパリ。会場について「広く感じるし、氷の質は日本に似ている。だいぶいい感触。勝つイメージはある」と自信を口にしていた。

１月に母校の阪南大で壮行会が行われた際は「絶対にメダルを持って帰らないと。期待を全部背負う覚悟はできている」と決意を語っていた。

◆宮田将吾（みやた・しょうご）２００３年１月２７日生まれ、大阪府出身。大阪・大商大高、阪南大を経て日本通運所属。２２年北京五輪代表。趣味はゲーム、美味しいものを食べること。