◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・ジャンプ 男子個ラージヒル（１４日、イタリア・ミラノ）

初出場の二階堂蓮（日本ビール）は合計２９５点で銀メダルだった。１回目で１４０メートルのビッグジャンプを見せトップに立ったが、２回目は１３６メートルと伸ばせず。「悔しー、悔しいっす」と第一声。「２本目失敗してしまった。うまくいけば、というのがどうしても頭によぎってしまった」と振り返った。

今大会で個人ノーマルヒル、混合団体の銅に続く３つ目のメダル。日本ジャンプ陣では五輪歴代最多となり船木和喜、原田雅彦、葛西紀明、小林陵侑ら歴史に名を残す偉大なるジャンパーたちと肩を並べたが、喜びを悔しさが上回った。「スーパーチーム（日本時間１７日）に気持ちを切り替えていきたい」と前を向いたが、現地で見守った世界選手権の出場経験のある父・学さんに抱きつき号泣した。

１本目のトップからまさかの２位にネットも反応。「今は思いっきり泣いてください」「おめでとうございます！！立派です！」「もらい泣き」「悔しさが滲むコメントも含めて、次への強い気持ちが伝わってきました」と同情と祝福が入り混じった声が並んだ。