「ネギ、どう食べるのが好き？」＜回答数12,877票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第441回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「ネギ、どう食べるのが好き？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「ネギ、どう食べるのが好き？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
白髪ネギとハムの中華風サラダ
【材料】（2人分）
白ネギ 1本
ハム 5枚
ザーサイ(みじん切り) 大さじ 2
ゴマ油 大さじ 1.5
【作り方】
1、白ネギは長さ5cmの白髪ネギにして水にさらし、水気をよくきる。ハムはせん切りにする。
2、白ネギ、ハム、ザーサイを混ぜ合わせ、器に盛る。
3、ゴマ油をフライパンで煙がたつまで熱し、(2)にかける。
(E・レシピ編集部)
・「ネギ、どう食べるのが好き？」の結果は…
