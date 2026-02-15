木村多江、『新婚さん』でバラエティロケ初挑戦！元ファンの夫との“まさかの馴れ初め”も

2月15日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、放送開始55周年を記念した特別企画、鎌倉出張1時間スペシャルが放送される。

番組では、MC藤井隆＆井上咲楽がゲストの木村多江と鎌倉の開運パワースポットを巡りつつ、これまでに出場した5000組以上の新婚さんの中から伝説の5組を振り返り、現在の姿も紹介する。

ドラマ『50分間の恋人』に出演中の木村は、MC藤井とは2024年の舞台『台風23号』で夫婦役として共演した仲。今回が初バラエティロケだという木村らと紹介するパワースポットは、手相占いでもおなじみの芸人・島田秀平オススメの3選だ。

さらに、番組史に残る伝説の新婚さんを5組紹介。3人でVTRを観ながらのトークが始まる。

1組目は2014年6月出場、大阪府大阪市に住む当時72歳と73歳の夫婦。伝説のハプニングは、冒頭の挨拶直後に発生。夫の入れ歯が飛び落ちたのだ。これには当時のMC桂文枝＆山瀬まみも大爆笑。

あれから12年、スタッフが自宅を訪ねると、ますます元気な2人の姿が。今でも大ファンだという『新婚さんいらっしゃい！』のグッズが家中にあふれている。放送後の反響もすごかったそうで、元タクシードライバーの夫はお客さんからもたくさんの反応があったのだとか。

2組目は1980年6月出場、大阪府枚方市に住む当時26歳と27歳の夫婦。歯科大で出会った歯医者さんカップルで、伝説となったのはそれから12年後。当時MCだった桂文枝が自宅を訪ねると、1男6女を授かり大家族に。

そして初出場から42年後、「もう一度会いたい夫婦」として5度目の番組出場を果たした際には、7人中5人が両親と同じく歯のスペシャリストになって登場。各々結婚出産し、17人もの大家族になっていた。さらにそこから2人増え、今年また2人増える予定で、合計21人になるのだそう。孫も歯医者になりたいと宣言している安泰っぷりだ。

実は木村が俳優になったきっかけも親族の影響があったらしく、幼少期から舞台が近い存在だったエピソードを披露。入院がちだった叔母に笑ってもらいたいと、弟とコンビを組んで漫才をやったこともあるのだとか。

そして3組目は2015年3月出場、北海道日高郡に住む当時33歳と23歳の夫婦。実は妻の父と夫の母が再婚して出会ったという、番組史上初の連れ子同士カップル。

伝説の出会いは、夫が20歳、妻が10歳のとき。少女漫画に憧れていた妻は、かっこいいお兄ちゃんとの禁断のストーリーを当時から妄想していたが、10年後、酔っ払った兄が「チューしていいか」と迫ってきたことで現実に。

あれから11年。スタッフが自宅を訪ねると、今なお「お兄ちゃん」と呼ぶ少女漫画な関係が健在。12歳の娘もなれそめを知っており、「兄妹でも好き同士だったらいい」という寛大な見解を示す。

ここでMC藤井が、木村のなれそめにも迫る。広告代理店に勤める夫とはCMの撮影現場で出会ったそうで、ファンだと伝える夫にマネージャーが「連絡先教えてあげなよ」と後押しするまさかの展開から関係が発展。

当初は嫌がっていた木村の気持ちが揺らいだのは、漫画『あしたのジョー』の丹下段平のセリフがきっかけだった…？

4組目は2019年12月に悪魔の姿で出場、東京都板橋区に住む当時100029歳と100025歳（!?）の夫婦。出会いはお互い白塗り姿で参戦したヘヴィメタルバンド「聖飢魔II」のライブ。

「子供が生まれても悪魔を一緒にやりてぇ」と語っていた2人とは、出演者3人がリモート中継でやり取りし、木村さんも「イェ〜イ！ヨロシク〜！」と悪魔に豹変？ 100003歳と100000歳になる地獄の皇太子を授かった2人は、彼らが大きくなったら家族でバンドをやりたいと息巻く。

ラストの5組目は2022年7月出場、藤井と井上がMCを務めてからの新婚さん。神奈川県鎌倉市に住む当時25歳と32歳の夫婦。彼らには、スタジオ全体の度肝を抜く魔法の言葉「ぽよ語」を使い、番組公式TikTokで335万再生を記録した実績が。

MC2人が自宅を訪ねると、ぽよ家のウェルカムフードとして崎陽軒の「おうちでジャンボシウマイmini」でおもてなし。MC藤井が新婚さんの家を訪ねるのは初めてのこと。

ダイエットでキレイになった妻だったが、現在も不思議なぽよワールドが炸裂。就寝前の儀式、ぽよ電車ごっこにMC2人が再びア然だ。

実はぽよ夫妻、間もなく結婚披露宴を行う予定で、MC2人にビデオメッセージを依頼。まさに放送前日に行われた式の模様とともに、番組でも紹介する。