¡Ö½ñ¤±¤Ê¤¤¿Í¡×¤Û¤É¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡© note¤Ç¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤¹¿Í¤Î¶¦ÄÌÅÀ
¡ÖÈ¯¿®¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÆ¬¤Ç¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»Ï¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
SNS¤ä¥Ö¥í¥°¡¢note¤Ë¶½Ì£¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö²¿¤ò½ñ¤±¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÂ³¤«¤Ê¤½¤¦¡×¡Ö´é½Ð¤·¤äËÜÌ¾¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÝ¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÍýÍ³¤Ç»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ëè·îÂ¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡Ø´ñÀ×¤¬µ¯¤¤ëËèÄ«1Ê¬Æüµ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦»°ÂðÍµÇ·»á¤Ï¡¢ËèÄ«5»þ55Ê¬¤«¤éÌµÎÁ¤Î¡Ö1Ê¬Ä«³è¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£âÔÁÛ¤È1Ê¬Æüµ¤ò¼´¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤òÀ°¤¨¤ë½¬´·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ«³è¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¡Ønote¤Î»Ï¤áÊý¡Ù¡Ê¤¤º¤Ê½ÐÈÇ¡ËÃø¼Ô¤ÎËöµÈ¹¨¿Ã¤µ¤ó¡£note¤È¤¤¤¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î²ÄÇ½À¤È¡¢¡ÖÂ³¤¯¿Í¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Õ³°¤Ê¹©É×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ËèÄ«5»þ55Ê¬¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö1Ê¬Ä«³è¡×
»ä¤ÏËèÄ«5»þ55Ê¬¤«¤é¡¢âÔÁÛ¤ÈÆüµ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö1Ê¬Ä«³è¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤äº¬ÀÏÀ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤òÀ°¤¨¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë»þ´Ö¤ò1Ê¬¤À¤±»ý¤Ä¡£¤³¤ì¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¹Í¤¨¤¬À°Íý¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¹ÔÆ°¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡Ö¿ÍÀ¸¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ò¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
½ñ¤¯¤³¤È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÎ®¤ì¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡£º£²ó¤Î¡Ønote¤Î»Ï¤áÊý¡ÙÃø¼Ô¤ÎËöµÈ¹¨¿Ã¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤½¤Î¼Â´¶¤ò¸«»ö¤ËÎ¢¤Å¤±¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
note¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡Ö½ñ¤¯¿Í¡×¤ËÄÉ¤¤É÷¤¬¿á¤¤¤Æ¤¤¤ë
ËöµÈ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢note¤Ï¸½ºß¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤¬1000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¡¢AI¤¬»²¾È¤¹¤ë¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ¤âÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢note¼Ò¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢¼ý±×¾å°Ì1000¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤Ï1500Ëü±ßÄ¶¡£¼ñÌ£¤ÎÆüµ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¸Ä¿Í¤ÎÃÎ¸«¤äÂÎ¸³¤¬ÀµÅö¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²Ô¤°¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÃ¯¤«¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¡×¡£¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ë¡¢É¾²Á¤ä¼ý±×¤¬¤¢¤ë¡£ËöµÈ¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê·òÁ´¤Ê½çÈÖ¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ï¤á¤ë¤È¤¤Ï¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ë
Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¸¶°ø¤Ï¡¢¡ÖºÇ½é¤«¤é¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¡×¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÜÌ¾¤â´é½Ð¤·¤âÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Æ¿Ì¾¤Ç»Ï¤á¤Æ¡¢É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£´°À®·Á¤òºÇ½é¤«¤éÌÜ»Ø¤µ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢·ÑÂ³¤ÎºÇÂç¤Î¥³¥Ä¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤ë¤¿¤á¤Î¹©É×¤â¡¢¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¡½ñ¤¯»þ´Ö¤ò·è¤á¤ë
¢½ñ¤¯¾ì½ê¤ò·è¤á¤ë¡Ê¼«Ê¬¤Î¥Ç¥¹¥¯¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¡Ë
£¾®¤µ¤Êµ·¼°¤ò¤Ä¤±¤ë
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÞ»¤ì¤¿¤énote¤ò½ñ¤¯¡×¡£
Æü¾ï¤ÎÎ®¤ì¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÇÌÂ¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï½¬´·²½¤Î²¦Æ»¤Ç¤¹¡£
¿´¤ËÆÏ¤¯Ê¸¾Ï¤Ï¡Ö3¹ÔÆüµ¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë
ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ËöµÈ¤µ¤ó¤¬¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö3¹ÔÆüµ¡×¤ÎÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¡¦Á°Æü¤Î°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿ÂÎ¸³
¡¦¤½¤Î¤È¤¤Î´¶¾ð¡Ê´ò¤·¤¤¡¢²ù¤·¤¤¡¢µ¤¤Å¤¤Ê¤É¡Ë
¡¦¤½¤³¤«¤éÆÀ¤¿³Ø¤Ó
¤³¤Î3¤Ä¤ò¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤¯¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î3¹Ô¤òAI¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¡ÖÆÉ¼Ô¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹400»ú¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÍÍê¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¸³¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
AI¤Ï1¤Ä¤Ë·è¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤¦¤â¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¡Ö½ñ¤±¤Ê¤¤¡×¤òAI¤ËÇ¤¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÂÎ¸³¤È´¶¾ð¡×¤ò¿Í´Ö¤¬Ã´¤¦¡£¤³¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤¬¡¢º£¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¤È¤Æ¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
È¯¿®¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÀ¤¤ÎÃæ¤Ë³«¤¯¹Ô°Ù
note¸ø¼°¤âºÇ¶á¡¢¡ÖÂÎ¸³¡¦´¶¾ð¡¦µ¤¤Å¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤·¤«½ñ¤±¤Ê¤¤°ì¼¡¾ðÊó¤ò¶¯¤¯¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯¿®¤È¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Ä¿Í¤À¤±¤¬¤ä¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ëÃ¯¤«¤ËÆÏ¤±¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£
½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤¬À°¤¤¡¢È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¤³¦¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢Ä«³è¸å¤¹¤°¤Ë¡Öº£Æü¤«¤éËèÄ«½ñ¤¯»þ´Ö¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ö10Ê¬¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤é½ñ¤¯½¬´·¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿note¤òº£Æü¤«¤éºÆ³«¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¼¡¡¹¤ËÆÏ¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¾Ï¤¬¶ì¼ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤«¤é¤â¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦´¶ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
º£Æü¡¢¤Þ¤º¤Ï3¹Ô¤À¤±½ñ¤¤¤Æ¤ß¤ë¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ï³Î¼Â¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¤Î¤À¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿Ä«¤Ç¤·¤¿¡£