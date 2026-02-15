美しすぎて韓国で話題沸騰！ミラノ冬季五輪を訪れた気象キャスター、“大はしゃぎ”の現地参戦SHOT

韓国の美しき“お天気お姉さん”がミラノ・コルティナ冬季五輪に現地参戦し、美貌を発散している。

ペ・ヘジは最近、自身のインスタグラムを更新。

「オリンピックの現場をしっかり楽しみ、感じ、そして伝えたくてミラノに来ました！選手たちが私たちの声が聞こえる、太極旗が見える、元気が出るというので、ますます叫びたくなります…韓国からのたくさんの応援を送ってください」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、ミラノ・コルティナ冬季五輪の会場内で韓国国旗を手に持ち、オリンピックシンボルの眼鏡をかけて満面の笑顔を見せるペ・ヘジが写っている。

ほかにも、会場内でポーズを取りながら写真を撮ったり、街中でワインボトルを片手ににこやかなスマイルを放つなど、現地を満喫する様子でファンを虜にしていた。

彼女の投稿には、ファンから「中継で目に入って、可愛すぎて検索しました」「美しすぎる…」「素晴らしすぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真＝ペ・ヘジInstagram）

ペ・ヘジは1992年10月18日生まれの33歳。ケーブルチャンネルYTNや地上波KBSで気象キャスターを務め、現在はタレントとしてバラエティコンテンツなどにも多数出演している。プライベートでは、2023年11月にKBSアナウンサーで4歳年上のチョ・ヒャンリと結婚した。