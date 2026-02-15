見事なテクニックを披露した高井。（C）Getty Images

　現地２月14日に開催されたブンデスリーガ第22節で、高井幸大と町野修斗を擁するボルシアMGが堂安律、小杉啓太が所属するフランクフルトと敵地で対戦。０−３で敗れて６試合勝ちなしとなった。

　チームは完敗を喫したなか、この一戦に先発した高井が見せたテクニックが注目を集めている。スコアレスの19分、ロングスローの流れから敵陣ボックス内で味方が頭で繋いだボールに反応。見事なタッチで素早くターンして強烈なシュートを放つも、相手GKの好守に阻まれる。

　さらにそのこぼれ球を拾うと、今度は華麗なルーレットを披露。しかしその際にファウルを取られて突破はできなかった。
 
　得点には繋がらなかったものの、この一連のプレーにSNS上では以下のような声が上がった。

「アップデートされてる」
「マジで上手い」
「フロンターレの時見たことなかったぞ」
「CBでしたよね？？」
「ついに出しちまったな」
「相手DF完全にビビってるやん」
「ストライカーみたい」
「鳥肌立った」

　ネット上は大盛り上がりだった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】強烈シュートにルーレット、高井幸大が魅せる！

 