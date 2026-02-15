【ネコ漫画】飼い主に甘噛みを叱られる愛猫!?逆切れする姿に「なんかかわいいね」などの共感コメントが多数
【漫画を読む】飼い主の手を甘噛みして叱られる猫だが…!?
先日、『メッ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.6万人(2026年2月10日現在)、今回紹介する漫画も9.3万いいね(2026年2月10日現在)を超える人気漫画家だ。
フータの右手をガシガシと甘噛みするキュルガ。甘噛みがエスカレートしてさすがに痛みを感じてきたので、「メッ」と低い声でキュルガを叱るフータ。
するとキュルガはピタリと甘噛みを止めて、フータの右手から離れる。落ち込んだ様子でフータのことをじっと見つめる。けれど、その後キュルガはしっぽを思い切り振り出して、イライラしてしまうのであった。
甘噛みがエスカレートして飼い主に怒られるキュルガ！漫画を読んだ読者からは「なんかかわいいね」「怒られてるのちゃんと伝わってますよね」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
