◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート・男子500メートル 決勝(大会9日目/現地14日)

スピードスケートの男子500メートルは新濱立也選手が34秒466を記録し、日本勢トップの全体6位となりました。

2大会連続の五輪出場となった新濱選手。2025年4月には交通事故で顔の骨折などの大けがをするも、懸命なリハビリを続け、ミラノ・コルティナ五輪内定をつかみました。今大会9組でスタートラインに立つと、伸びのあるスケーティングを披露し34秒466でフィニッシュ。前回北京五輪での20位から順位を上げ、6位となりました。

日本からは倉坪克拓選手、新濱選手、森重航選手の3選手が出場。8組で登場した倉坪選手は34秒85で19位、北京五輪500メートル銅メダリストの森重選手は、最終15組でスタートし、34秒62の記録で全体10位に終わりました。

今大会10組で滑ったカナダのデュブレイユ選手がオリンピックレコード（OR）を更新すると、13組で滑ったアメリカのストルツ選手とオランダのデ ボー選手がさらに記録を更新し、上位3選手がオリンピックレコードを上回るハイレベルなレースとなりました。

▽男子500メートル結果（前OR34秒32）1位:ストルツ（アメリカ）33秒772位:デ ボー（オランダ）33秒883位:デュブレイユ（カナダ）34秒26ーーーーーーーーーーーーーー6位:新濱立也 34秒46610位:森重航 34秒6219位:倉坪克拓 34秒85