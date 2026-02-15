ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケート男子シングルで2つのメダルを獲得した日本代表。銀メダルの鍵山優真選手と銅メダルの佐藤駿選手が、お互いの健闘をたたえ合いました。

その試合から一夜明け、インタビューに応じた鍵山選手と佐藤選手。鍵山選手は「最初はなかなか実感が湧かなかったんですけれども、本当に夢のような時間でした。すごく嬉しかったです」と銀メダルを獲得した心境を明かしました。同学年の佐藤選手とともに表彰台へ上がったことについては「最高でした」と述べると、佐藤選手も同様の言葉を繰り返し、メダル獲得の喜びを口にしました。

さらに二人はお互いの強さについて聞かれると、鍵山選手は「絶対に外さない本番の強さ。メンタルの強さを見習いたい」と称賛。佐藤選手も「(鍵山選手は)団体戦に関してはあまりにも心強すぎる。見ていて全く緊張しなかった。安心感がある演技。プログラムの質も素晴らしいものがあった。個人戦に関してもプログラム全体がまとまっていて、自分も鍵山選手のようになりたいと思って見ていました。全てが一級品で自分に足りない物がたくさんある。自分も何か吸収したいと思って見ていた」と語りました。

一方、この二人と幼い頃からともに競い合ってきたのが三浦佳生選手。ショートプログラムは4回転のミスもあり22位発進となりましたが、フリーの演技では4回転を4本中3本決めるなど、13位と巻き返しました。鍵山選手と佐藤選手は、その活躍にも感銘を受けたことを言及。鍵山選手は「まず三浦(佳生)選手も含めて3人みんなでオリンピックに立てるというだけでも夢が叶ったような感覚。メダルを取ることが出来て、それぞれがみんな全てを出し切ってパフォーマンスしたと思うので、それだけですごく頑張ったなという感じ」とコメント。佐藤選手も「シーズンの最初の方から3人でミラノに行きたいねという話をしていたので、それが叶って良かった。3人ともフリーで自分の力を出し切っていたと思うので良かったな」と特別な五輪となったことを口にしました。