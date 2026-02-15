■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ 日本ーアメリカ（日本時間15日、コルティナ・カーリング競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

今大会4戦目となる女子日本代表（チームランキング9位）はアメリカ（同13位）と対戦し、4ー7で敗れ、通算1勝3敗となった。

五輪最終予選から勝ち上がった日本とアメリカ両チームの対戦となった今試合。日本は4戦目にして初めて第1エンドで後攻となった。しかしここはブランクエンド（無得点）となり、第2エンドは1点をとらされる形で得点した。

第3エンドは後攻のアメリカにミスショットから2点を奪われたが、続く第4エンドでサードの小野寺佳歩（34）がダブルテイクアウトを決めるなどして2点を奪い返し、3−2でリード。第5エンド、先攻の日本はアメリカの得点を1点に抑え、3−3の同点で前半を折り返した。

後攻の第6エンド、吉村紗也香（34）のラストショットは狙いが外れ、スチール（先攻のチームが得点すること）され、再びアメリカにリードを許した。第7エンドをブランクエンドとし、迎えた第8エンドで中央にアメリカのストーンが2つ、日本の吉村は難しいショットを果敢にトライするも失敗。まさかの3失点で3−7とリードを広げられた。

第9エンドは後攻で1点を奪ったが、10エンドを前にアメリカチームに握手を求めコンシード。日本は前半戦で3敗目を喫した。

吉村は「後半にかけて私のところでドローが長くなってしまい、また大量失点を相手に与えてしまったところで少し流れっていうのが向こうに行ってしまったので、気持ちを切り替えてまた次に向けて、調整したいと思います」と振り返った。予選リーグが残り5戦となり「結果はおのずとついてくる」と話し、「できることに集中しながら、一つずつみんなでショットを詰めていきたい」と意欲を見せた。



予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームがプレーオフに進出。準決勝は予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。



【試合経過】

日本 0 1 0 2 0 0 0 0 1 計4

アメリカ 0 0 2 0 1 1 0 3 0 計7

【女子日本代表の試合予定】※日本時間

予選リーグ

12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン

13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク

14日（土）日本 〇7ー5 スイス

15日（日）日本 ●4ー7 アメリカ

15日（日）日本ー韓国

17日（火）日本ーカナダ

17日（火）日本ーイタリア

19日（木）日本ーイギリス

19日（木）日本ー中国

■決勝トーナメント

20日（金）準決勝（2試合）

21日（土）3位決定戦

22日（日）決勝