「デイリー杯クイーンＣ・Ｇ３」（１４日、東京）

黄色と赤の縦じまが府中の直線で躍動した。２番人気のドリームコアが鮮やかに抜け出し、重賞初制覇を飾った。岡部幸雄元騎手に並ぶ、史上最多タイのデイリー杯クイーンＣ５勝目を決めたルメールは「実績のある馬だったので自信を持って乗った。強かったね」と、昨年に続く連覇に笑みを浮かべた。

ハイライトは直線の攻防。前と外をふさがれ万事休すにも思われたが、百戦錬磨の名手は慌てない。わずかに生まれたスペースへ飛び込み、左右の馬の間を割って突き抜けた。「手応えはずっと良かった。いい反応を見せてくれました」と相棒の勝負根性をたたえた。

萩原師にとっては、２１年安田記念（ダノンキングリー）以来となる重賞勝利。「いい内容でした。最後もしっかり脚を使ってくれました」とレースぶりを評価する。１９年ヴィクトリアＭ、２０年香港Ｃを制した厩舎の先輩でもあるノームコアの２番子。素質を見込み、ここまでじっくり成長を促してきただけに「変わり身を見せてくれて良かった」と母子重賞制覇にほおを緩めた。

今後については「馬の様子を見てから決めたい」と話すにとどめたが、昨年覇者エンブロイダリーが連勝で桜花賞を制したのは記憶に新しい。名牝の血を引くキズナ産駒が、牝馬クラシックの主役候補へ−。ドリームコアの前途が大きく開けた。