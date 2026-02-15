東京女子プロレスの荒井優希（２７）が団体最高峰王座取りへ覚悟を見せた。

１月１０日の新宿大会でプリンセス・オブ・プリンセス王座の挑戦権をかけた６ＷＡＹマッチを制し、３月２９日の両国国技館大会で現王者・渡辺未詩に挑戦することが決定。初めての前哨戦となった１４日の後楽園大会で、荒井は芦田美歩と組み、渡辺＆辰巳リカのタッグ「白昼夢」と対戦した。

試合が始まると、荒井は渡辺とグラウンドの攻防を展開。両者は一歩も譲らず互角の戦いを見せた。

試合時間が１０分を過ぎても２人の勢いは止まらず。エプロンで打撃戦を繰り広げた末、荒井の奈落式フルネルソンバスターが炸裂。王者を場外に叩きつけて大ダメージを与え、辰巳にもビッグブーツを決めて狂気に満ちた表情を浮かべた。

ところがリングに戻ると王者から強烈なエルボーを見舞われ、辰巳のツイスト・オブ・フェイトをくらい、場外へ排除されてしまう。最後は自軍の芦田が渡辺にティアドロップを浴びせられ、３カウントを献上した。

試合後のリング上で渡辺からベルトを見せつけられると、荒井もにらみ返し引き上げた。バックステージでは「自分が未詩さんに挑戦するレベルまで来たっていうこと、しっかり伝えたくて今日勝ちたかったのに…負けてしまいました」と肩を落とした。

昨年３月にアイドルグループ「ＳＫＥ４８」を卒業しプロレスに専念することを決断。２度目の団体最高峰王座挑戦の機会を自身でつかみ取ったからこそ、必ずものにしたい。王座戦が渡辺との初シングルとなるが荒井は「挑戦者とチャンピオンの立場として今日初めて向き合って、未詩さんの怖さを知った。でも、負けてないって思った。両国まで何度でも立ち向かっていきます」と決意を新たにした。