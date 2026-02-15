ノア１４日・品川大会第２部の「ジュニアタッグリーグ２０２６」公式戦で、ＧＨＣジュニアタッグ王者のダガ（３７）、小田嶋大樹（２４）組がマーク・トゥリュー（２３）、キーロン・レイシー（２３）組から２勝目をあげた。

開幕戦（６日、後楽園）で「ＴＥＡＭ ２０００ Ｘ」のアルファ・ウルフ、カイ・フジムラ組に敗れてまさかの黒星発進となったが、２戦目（１１日、後楽園）でＥｉｔａ、稲畑勝巳組を下して初勝利。ともに１勝１敗で迎えたこの日の３戦目、序盤はトゥリューとレイシーの連携に小田嶋が苦しめられる場面もあった。

しかし、終盤にダガと小田嶋がダブルのブレーンバスターで２人を同時に叩きつけ、逆転ののろしを上げる。最後はダガがディアブロウイングス（変型コードブレイカー）で、レイシーから３カウントを奪った。

ダガは「すごくハードな試合だった。やつらのおかげで自分も本当に限界まで力を出し尽くさなきゃいけなかった」と激闘を振り返った。小田嶋も「昨年勝てなかった２人に勝てた。これもダガさんのおかげ。ありがとうございました」とパートナーに感謝を示した。

逆襲の２連勝で単独首位のタダスケ、政岡純組を追走。ダガは「ロス・イントカブレスはタッグのチャンピオンだし、最高のタッグチーム。必ず俺たちが優勝する」と闘志をむき出しにした。

また、もう１試合の公式戦ではＡＭＡＫＵＳＡ、ブラックめんそーれ組とＥｉｔａ、稲畑勝巳組が時間切れ引き分けとなり、両軍ともに初白星を逃した。