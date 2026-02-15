ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ男子個人ラージヒルが14日（日本時間15日）に行われ、二階堂蓮（日本ビール）が銀メダルを獲得した。今大会は個人ノーマルヒル（NH）、混合団体の銅メダルに続き、3つ目のメダルになった。2本目で逆転したドメン・プレブツ（スロベニア）が金メダル。141.5メートルをマークし、日本のファンも衝撃を受けていた。

二階堂は1本目に140メートルのビッグジャンプ。堂々の首位発進だったが、2本目でライバル、プレブツがそれを上回る141.5メートルを飛んだ。二階堂は2本目で136.5メートルで、合計295.0点。唯一の300点超えとなる301.8点のプレブツには及ばなかった。

X上のファンも「二階堂が悪いんじゃない、プレブツが怪物だっただけなんだ…」「プレブツ土壇場で強すぎる」「プレブツが怖すぎる」「プレブツのラスボス感やばいな…」「金メダルいけるかなーと思ったけどやはり世界1位のプレブツ選手凄かった！！」「プレブツに負けたのなら仕方ないよ」「1人だけ300点以上出してるし……」「恐るべしプレブツ！！！」などとお手上げ状態だった。



（THE ANSWER編集部）