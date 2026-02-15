「5年同じボブをアプデ」なら →【40・50代】派手すぎずマネしやすい！「マンネリ脱却ヘア」

長年同じボブを続けていると、ふとマンネリを感じることも。今の大人世代におすすめしたいのは、長さやシルエットを大きく変えなくても印象がアップデートされるデザイン。色の重なりやシルエットの緩急、レイヤーの入れ方を少し変えるだけで、自然に今っぽさが加わります。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、無理なく雰囲気を変えられる「綺麗めボブ」を集めました。

明暗差で奥行きを出す、王道丸みボブ

一見シンプルな丸みボブですが、ポイントはカラーのデザイン。深みのあるブラウンをベースに、ホワイト寄りのハイライトを重ねています。トーン差はありつつも、ハイライトをほんのりくすませているため、強いコントラストには見えません。光が当たった部分だけが自然に浮き上がるようで、単調になりがちなストレートタッチに立体感をプラスしています。

なじませレイヤーのプチウルフボブ

ブラウンカラーを合わせたプチウルフボブ。襟足はほんのり外ハネにしつつ、トップはナチュラルに内へおさめています。段差をはっきりつけず、ベースになじませるようにレイヤーを入れているのが特徴です。ウルフ特有のメリハリは控えめで、ラフでこなれた印象に◎ いつものボブに動きを足したい人におすすめのデザインです。

くびれを効かせた外ハネ丸みボブ

グレージュカラーの丸み外ハネボブ。トップはコロンとした丸みをつくり、ベースは軽快な外ハネにすることで、くびれが際立つシルエットに。グレージュのやさしい色味によって、落ち着いた印象をキープしています。軽やかさと安定感のバランスがよく、マンネリを感じやすい定番ボブの更新に向いたスタイルです。

毛束を重ねて抜け感をつくる、レイヤーボブ

丸みのあるボブシルエットをベースに、毛束感を強調したレイヤーボブ。ベースは内におさめてまとまりを出しつつ、レイヤーで自然な隙間をつくっています。明るめベージュにホワイトハイライトを入れた白髪ぼかしカラーは、明るさがありながらもほどよくくすんで落ち着いた印象に。色と質感の両方で抜け感が生まれ、定番ボブでも新鮮に魅せられそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@kitadani_koujiro様、@osm1019様、@kaito_litze.osaka様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里