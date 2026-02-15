京都・花園にある臨済宗妙心寺派大本山の妙心寺。同寺に伝わる至宝を通して禅の法脈と美の世界をたどる特別展「妙心寺 禅の継承」が大阪市立美術館（大阪市天王寺区）で開かれている。会場には国宝や重要文化財を含む寺宝が並び、大型屏風を配して特別な法要を行う大方丈の再現も。約3400の末寺を擁する最大規模の禅宗派寺院の歴史と精神文化を五感で読み解く、画期的な展覧会となっている。

大阪市立美術館入り口

妙心寺は、1335（建武2）年、花園法皇が離宮・花園御所を禅寺に改めることを発願したのが始まり。関山慧玄（かんざんえげん、1277〜1360年）によって1337（建武4）年に創建された。当時、京都では幕府による官寺制度「五山十刹（ごさんじっさつ）」が隆盛を極めていたが、妙心寺は一線を画し、厳しい修行を重んじる「林下（りんか）」の代表的寺院として発展した。その後、第２世の授翁宗弼（じゅおうそうひつ＝微妙大師、1296〜1380年）をはじめとする高僧を輩出。室町・戦国期には大名の帰依を受けて多くの塔頭が建てられた。日本の禅宗を代表する寺院として現在に至っている。

展示の様子

展覧会の目玉は、妙心寺の年中行事の中でも特に重要とされる「開山忌」を再現した第１章。近年の研究で、江戸時代の開山忌では、大方丈に特別なしつらえがなされ、巨大屏風など寺宝中の寺宝が置かれていたことが明らかになった。本展でも、法要の空間を彩った大型の桃山屏風群を集めて大方状にしつらえ、金碧のきらびやかな当時の光景をつくりあげた。狩野山楽筆「龍虎図屏風」（重文・17世紀）や海北友松（かいほうゆうしょう）筆の「花卉図屏風」（同）など、桃山絵画の精華として名高い大型作品が並ぶ中、厳かな開山忌に身を置いているかのような感覚を味わえる。あわせて関山慧玄が師から授けられた「宗峰妙超墨蹟『関山』道号（しゅうほうみょうちょうぼくせき かんざん どうごう）」（国宝・1329年/前期展示）、十六羅漢図（重文・14世紀）なども公開。

重要文化財 狩野山楽 「龍虎図屏風」（左隻） 桃山時代（17世紀） 妙心寺

重要文化財 狩野山楽 「龍虎図屏風」（右隻） 桃山時代（17世紀） 妙心寺

国宝 宗峰妙超墨蹟 「関山」道号 鎌倉時代・嘉暦4年（1329）妙心寺 （前期展示）

もう1つの見どころは、同寺の塔頭・天球院（1631年創建）の襖絵だ。狩野山楽・山雪父子によって描かれた方丈の襖絵「竹林猛虎図襖」「梅花遊禽図襖」「朝顔図襖」（いずれも重文・1631年）は、金地に濃彩の豪華な作風で、桃山絵画ルーツの江戸初期を代表する名品。いずれも普段は非公開である。今回、塔頭内部と同じ形にレイアウトし、その魅力を存分に鑑賞できる空間をつくった。

重要文化財 狩野山楽・山雪 「朝顔図襖」 江戸時代 寛永8年（1631） 京都・天球院

妙心寺は、わずか2歳で夭逝した、豊臣秀吉の第1子・棄丸の葬儀が行われたことでも知られる。棄丸をしのんでつくられた「豊臣棄丸坐像」（重文・16世紀）の横には、幼児サイズの「小型武具」（同）が並び、愛児を失った秀吉の悲しみを想起させる。また、臨済宗中興の祖、白隠慧鶴（はくいんえかく・1685〜1768年）による、ユニークで味わい深い書画や墨蹟も見逃せない。

大阪府内の妙心寺派寺院で行われた最新の寺宝調査の成果も披露されている。本展開催にあたり調査を実施したところ、寺院の創建よりも古い仏像が複数発見された。白隠慧鶴の書画も多く見つかり、妙心寺の禅の教えが大阪で広まっていった状況が類推できる結果が得られたという。

重要文化財 「豊臣棄丸坐像」 桃山時代（16世紀） 隣華院

重要文化財 「小型武具 豊臣棄丸所用」 桃山時代（16世紀） 妙心寺 ※写真は前期展示

白隠慧鶴 「達磨像」 江戸時代（18世紀） 大分・萬壽寺 画像提供：花園大学国際禅学研究所 撮影：第一スタジオ 堀出恒夫 （後期展示）

そのほか美術館１階中央ホールには、AR（拡張現実）を活用した体験コンテンツを用意。スマホで２次元バーコードを読み取ると、妙心寺法堂の天井に描かれた「雲龍図」（狩野探幽筆、重文・17世紀）の龍が実物大で現れる。同コンテンツ体験は無料。さらに１階カフェ「ENFUSE大阪」では、会期中、和スイーツ「金の襖（カカオとオレンジの錦玉羹）」（お茶付き・1300円）が登場。老舗和菓子店「京菓子司 金谷正廣」（京都市上京区）３代目・金谷亘さんが妙心寺の襖絵の金と墨をイメージしてつくったオリジナルメニューで、カカオと錦玉羹を斜めに流し分けることで、襖から漏れる光と影を表現したという。

和スイーツ「金の襖（カカオとオレンジの錦玉羹）」

展覧会の開会式で、大阪市立美術館の内藤栄館長は「昭和11年の開館前、美術館はコレクションを１点も持っていなかった。常設展のために全国の寺社から借りた約600点の宝物のうち、妙心寺（塔頭含む）が寄託してくれた宝物は27点。うち4点が国宝だった」と明かし、「妙心寺は美術館にとって『恩人』。ご縁があって展覧会を開催でき、非常にうれしい」と話した。



会期は4月5日（日）まで。