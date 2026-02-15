どうなの？ 婚活相手は40歳、実家暮らしの「こどおじ」だった　自称「年収600万」だが… 反響続々

婚活の場では、相手の収入だけでなく生活能力も気になるもの。特にいい歳をして実家暮らしだと、自立できていないのでは？と警戒されてしまうようだ。

ガールズちゃんねるに2月上旬、「婚活パーティーで知り合った方がこどおじでした」というトピックが立った。

「相手のスペックです。

・40歳独身（結婚歴なし）

・都内在住実家暮らし

・年収600万※自称

・見た目普通（清潔感が少し欠ける）」

トピ主は、この男性にこれまでに二度会い、メッセージのやり取りもしているという。だが、「どうもおかしな点がいくつかあり……」と違和感を抱いているようだ。（文：天音琴葉）

「料理や家事は自分でやっている」というが、「柔軟剤は何？」にあたふた

トピ主が、まず引っかかったのは「実家暮らし」という点だ。両親は健在で、都内でも一人暮らしが可能な年収のはずなのに自立していない。男性自身も「実家暮らしがコンプレックス」と言っていたそうだが、それでも家を出ない姿勢にトピ主は疑問を感じているようだ。

決定的な不信感を抱いたのは、彼が「実家にお金を入れて、料理や家事は自分でやっている」と発言した際のこと。トピ主がカマをかけるように質問したところ、ボロが出たらしい。

「得意料理の話題を振るとあたふたしたり、洗濯の柔軟剤は何を使ってるのか聞いても答えられませんでした」

確かに、料理や洗濯を日常的にこなしていれば、即答できそうなものだ。

トピ主はこの反応を見て、「年収が低くて一人暮らしできない上に両親に甘えて料理や家事をやってもらってるようにしか思えません」と断罪。年収についても実際は600万円未満だと見ているようだ。

「清潔感のない40歳って時点で一人暮らししててもダメ」

「黒でしょうか？」というトピ主の問いかけに対し、コメント欄では「逃げろ」「なしです」という声が相次いだ。

「清潔感のない40歳って時点で一人暮らししててもダメ」

「『家事は自分でやっている』と嘘をつかれた時点で無し」

その一方で、「都内だったら実家暮らしありかも 10万出して一人暮らしするより貯金したい」というコメントに、1200以上の共感が集まっているが、清潔感に欠け、見栄っ張りの嘘つきでなければ、という条件付きではないだろうか。

中には、「一人暮らしだけどいつも使ってるの違うから、柔軟剤何使ってるか咄嗟に答えられない」と男性を擁護する人や、品定めするように根掘り葉掘り聞くトピ主の姿勢に、「テストされてるみたいで怖い。どっちもどっち」と引いてしまった人もいる様子。

実家に住んでいれば、洗剤の買い出しは親任せというケースもあるだろう。しかし、トピ主が求める生活力のある自立した男性像とはかけ離れているのが現実のようだ。「今から相手にイライラしてるのにうまくいくわけない」というコメントの通りではないだろうか。

