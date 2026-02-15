「どこだ⁉」酒を飲んで池袋から埼京線→目覚めたら「羽沢横浜国大」 途中まで戻るも2時間歩くハメになった男性

飲み会の帰り、電車でうっかり寝過ごしてしまうことは誰にでもある。しかし、近年は相互直通運転が増え、一度の寝過ごしが命取りになることも少なくない。

東京都の60代男性（技能工・設備・交通・運輸）は、「池袋から新宿までのほんの数分」の移動で痛恨のミスを犯してしまった。（文：篠原みつき）

「ホームには相鉄線乗り入れの紺の電車がいた」

その日、男性は飲み会の帰りだった。池袋から新宿へ向かう際、山手線ではなく埼京線を選択した。

「途中駅を止まらずに帰ろうと思ったのが間違いだった。ホームには相鉄線乗り入れの紺の電車がいた。今思えば未来を暗示しているかのようだ。つい座ったのがいけなかった」

数分で着くはずの距離だからこそ、油断してしまったのだろうか。座席に座ったが最後、男性は眠りに落ちてしまった。

「目を覚ますと良く分からない所を走っている。次は羽沢横浜国大！？どこだ、それは？」

池袋から新宿へ向かっていたはずが、気付けば神奈川県にある「羽沢横浜国大駅」付近まで、40分近く爆睡してしまっていたのだ。パニックになる男性だが、事態はさらに深刻だった。

「すぐに降りたくても郊外の駅間隔は広い。15分ほどで駅に到着。この時間に帰れるのか？調べると最終電車で目黒までたどり着ける」

慌てて調べた結果、羽沢横浜国大駅から相鉄新横浜線に飛び乗り、東京方面に引き返したのだろう。しかし、無情にも電車は目黒駅で終点となってしまった。「既に電車は終わっており、それ以上進むことができない」という絶望的な状況。だが男性はここでタクシーを使うのではなく、驚きの行動に出る。

「えい、ままよ！と目黒から歩いて新宿方面へ。2時間かかって、長いお散歩は終わった」

深夜のウォーキングを強行した男性。疲労困憊したことだろう、最後に「今日も会社だ。頑張ろう」と自嘲気味に結んでいた。直通電車を利用する際は、くれぐれも寝過ごしに注意したいものだ。

