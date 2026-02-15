第５８回青梅マラソン（報知新聞社ほか主催）は１５日、東京・青梅市の日本陸連公認コースで開かれる。３０キロの部に１万２５００人、１０キロの部に４０００人がエントリーした。１０キロは午前９時３０分、３０キロは同１１時３０分に号砲。１４日は住友金属鉱山アリーナ青梅で開会式やトークショーが行われ、元日のニューイヤー駅伝で初優勝した嶋津雄大（２５）＝ＧＭＯインターネットグループ＝、女子マラソンでアテネ五輪金メダルの野口みずきさん（４７）、第１０２回箱根駅伝（１月２、３日）で３連覇した青学大の原晋監督（５８）、ゲストランナーの青学大ＯＢ・若林宏樹さん（２３）らが登場して、盛り上げた。

８年ぶりの青梅路でさらに強くなった姿を披露する。嶋津雄大は「目標はもちろん、優勝。ナンバーワン」と力強く意気込んだ。元日のニューイヤー駅伝６区区間賞で、チームの初優勝に貢献した後も「ロードレースでは、青梅マラソンを一番の目標に据えてやってきた」と順調に練習を積んできた。

嶋津にとって、青梅路は競技人生の原点だ。若葉総合高１年時から男子高校生の部１０キロに３年連続出場。２年時はわずか５秒差で２位だった。「１位の選手が報道陣の方に歩いていく姿を見た。１位と２位ってこんなに違うんだって思いました」。当時、他の大会でも２位を取ることが多かった嶋津。「監督から『２番じゃダメだ』って叱られていましたが、あまり響いていなかった。このレースで身をもって分かった」

同高３年時、嶋津の目はギラギラしていた。「絶対に１位を取る」。ラスト４００メートルは３選手が競り合う展開となったが「また１位の選手の背中を見るのは絶対に嫌だ」と強烈スパート。全力で振り切り、初優勝を勝ち取った。「自分の競技力向上につながったレース」と特別な舞台だった。

男子で１０キロと３０キロの「２冠」達成となれば大会初の快挙だ。女子では、２００８年北京五輪マラソン６位のマーラ・ヤマウチ（英国）が１０キロの部で３度、そして１０年の３０キロの部を制した例がある。高低差８５・８メートルと起伏の激しいコースも嶋津は「ずっと平坦（へいたん）だと単調すぎて楽しみがない」と創価大時代、箱根駅伝で細かいアップダウンのある４区を３度経験し、４年時に区間賞など好成績を残してきた。嶋津の激走が青梅路を熱く盛り上げる。（手島 莉子）＝おわり＝

◆嶋津 雄大（しまづ・ゆうだい）２０００年３月２８日、東京・町田市生まれ。２５歳。堺中１年から陸上を始め、若葉総合高３年時に「箱根駅伝の登竜門」といわれる青梅マラソン高校１０キロの部優勝。１８年に創価大文学部入学。箱根駅伝は２年１０区区間賞、４年４区区間賞など活躍。卒業後はＧＭＯインターネットグループに進み、今年のニューイヤー駅伝は６区区間賞。初優勝に貢献した。１６９センチ、５５キロ。