大阪マラソン（２２日）に初挑戦する吉田響（２３）＝サンベルクス＝が１４日、最終調整を行っている鹿児島・奄美大島で順調に仕上がり、初マラソン初優勝を目指すことを明かした。

「初めてのマラソンなので、どんなタイムが出るか、分かりません。３０キロまでは楽にペースメーカーにつかせてもらい、３０キロから勝負になると思います。１番を目指して走ります」と吉田響は記録よりも順位を意識して、トップを狙うレースプランを明かした。

今年元日のニューイヤー駅伝（全日本実業団駅伝）ではエース区間の２区（２１・９キロ）で１時間１分１秒の区間新記録で区間賞を獲得。２４位でスタートし、２２人をごぼう抜きして２位まで順位を上げた。単純計算でハーフマラソン（２１・０９７５キロ）に換算すると、日本記録（５９分２７秒、太田智樹）を大きく超える５８分４７秒で走破したことになる。

絶好調でニューイヤー駅伝を終え、疲労回復に努めた後、千葉県内で走り込み、２月６日からロードコース、クロスカントリーコース、陸上競技場など練習環境が整った奄美大島で最終調整を行っている。レース数日前に大阪入りする予定だ。

「ニューイヤー駅伝の疲労は完全に抜けて、今は、ニューイヤー駅伝前と同じくらいに体調は上がっています」と１週間後のレースを待ち遠しそうに話した。

吉田響専任の瀧川大地プロコーチ（３７）は「ここまで順調です。これからの残り１週間が大事になります。当日の気象条件、ペースメーカーやライバルの動きなどレース展開次第ですが、初マラソンで日本記録（２時間４分５５秒、大迫傑）を狙える状態に仕上がっています」と意欲的に話した。

瀧川コーチは、さらに高い目標のレースプランも想定している。「あくまで気象条件やレース展開によりますが、２時間３分台もあり得る、と考えています。吉田響の爆発的な力に期待していただきたい」と語る。

２８年ロス五輪からマラソン日本代表選考で新たに「ファストパス」が設けられ、２７年３月までに指定大会で男子は２時間３分５９秒、女子は２時間１６分５９秒を突破した最上位選手は、ＭＧＣ（２８年ロス五輪マラソン日本代表選考会、２７年１０月３日、名古屋）を待たずに日本代表に内定する。未知数の潜在能力がある２３歳が持ち味の爆発力を最大限に発揮した場合、一気にロス五輪切符を手にする可能性もありそうだ。

創価大４年だった昨年１月の第１０１回箱根駅伝ではエース区間の２区で日本人最高記録（１時間５分４３秒）をマークした。昨春、卒業後、実業団のサンベルクスとプロランナーとして所属契約を締結。昨年４月にサンベルクス本社で行われた会見では「ルーキーイヤーの今季（２５年度）の目標は、サンベルクスのチーム目標であるニューイヤー駅伝８位以内に貢献するために区間賞を獲得すること、初マラソンで日本記録（当時は鈴木健吾の２時間４分５６秒、現在は大迫傑の２時間４分５５秒）を出すことです」と力強く話していた。ニューイヤー駅伝で、サンベルクスはチーム史上最高の５位入賞。吉田自身も圧倒的な区間賞を獲得し、有言実行した。もうひとつの目標に掲げた「初マラソンで日本記録」も有言実行を目指す。

１週間後。今、最も勢いがある長距離ランナーがドラマを起こそうとしている。

◆吉田 響（よしだ・ひびき）２００２年８月２０日、静岡・御殿場市生まれ。２３歳。御殿場市立原里中３年時に全国都道府県男子駅伝６区で２位。東海大静岡翔洋高２年時の同駅伝５区で２２位。２１年、東海大入学。１年時に箱根駅伝５区２位。２３年、創価大３年に編入学。３年時は出雲駅伝５区区間賞相当、全日本大学駅伝５区区間賞、箱根駅伝５区９位。４年時は出雲駅伝２区区間賞、全日本大学駅伝２区２位、箱根駅伝２区２位（日本人最高記録）。２５年春に卒業後、プロランナーに転向し、サンベルクスとプロ契約。自己ベスト記録は５０００メートル１３分３９秒９４、１万メートル２８分１２秒０１、ハーフマラソン１時間１分４５秒。１６１センチ、４６キロ。