¡È2ÅÙ¤ÎÅ¾ÅÝ¡É¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È 1²óÅ¾¤Ç¥¹¥¡¼ÈÄ³°¤ì¤ë¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¶ä¥á¥À¥ë¤ÎÄìÎÏ¡Ú¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥¡¼ ¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼ ½÷»Ò30km¥ê¥ì¡¼(Âç²ñ9ÆüÌÜ/¸½ÃÏ14Æü)
4¿Í¤¬7.5km¤º¤ÄÁö¹Ô¤·¡¢½ç°Ì¤ò¶¥¤¦¥¯¥í¥¹¥«¥ó¥È¥ê¡¼½÷»Ò30km¥ê¥ì¡¼¡£¶â¥á¥À¥ë¸õÊä¤Î¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ÏÂè2Áö¼Ô¤Ç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£Âç²ñ¡¢¸Ä¿Í¤Ç2¤Ä¤Î¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÂè2Áö¼Ô¥¨¥Ð¡¦¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥óÁª¼ê¡£¼ó°Ì¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÅÐ¤ê¤Î¥«¡¼¥Ö¤ÇÅ¾ÅÝ¡£¤³¤³¤Ç¼ó°Ì¤«¤é´ÙÍî¤·¡¢½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë½ªÈ×¡¢²¼¤ê¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¤È¡¢1²óÅ¾Á°Å¾¤¹¤ë·ã¤·¤¤Å¾ÅÝ¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢±¦Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¡¼ÈÄ¤Î¥Ó¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤¬³°¤ì¤ë¤È¡¢ÈÄ¤ò¤â¤¦1ÅÙ¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¡£
º¸Â¤Î¤ß¥¹¥¡¼ÈÄ¤ò¤Ä¤±¤Û¤ÜÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¥ì¡¼¥¹¤òÂ³¹Ô¡£¤½¤Î¸å¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÂØ¤¨¤Î¥¹¥¡¼ÈÄ¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥ó¥À¡¼¥·¥ç¥óÁª¼ê¤Î¤â¤È¤Ø¶î¤±¤Ä¤±Éüµ¢¡£¤·¤«¤·1Ê¬°Ê¾å¤Î¥¿¥¤¥à¥í¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤Î´Ö¤ËÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ËÈ´¤«¤µ¤ì¥á¥À¥ë¤«¤éÂç¤¤¯±ó¤Î¤¯8°Ì¤Þ¤ÇÅ¾Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÄìÎÏ¤ò¸«¤»¤¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡£3ÈÖ¼ê¥Õ¥ê¡¼¥À ¥«¡¼¥ë¥½¥óÁª¼ê¤È4ÈÖ¼ê¥è¥ó¥Ê ¥¹¥ó¥É¥ê¥óÁª¼ê¤¬ÌÔÄÉ¤ÇµÞÉâ¾å¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï2°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£