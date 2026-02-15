「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本４−７米国」（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

世界ランク５位の日本代表・フォルティウスは同１０位の米国に敗れ、通算１勝３敗。１次リーグ上位４チームによる準決勝進出に向け、厳しい状況に追い込まれた。

試合後、吉村は責任を背負った。「中盤までいい形ができながらも、後半にかけて私のドローが長くなってしまって大量失点を与えてしまったところで、少し流れが向こうにいってしまった」。 ３−４の１点ビハインドで優位な後攻で迎えた第８エンド、中央に強いナンバー１、２を置かれ、重圧を掛けられると、吉村のラストショットのドローが大きく流れてしまい、痛恨の３点スチールを献上。吉村の表情は硬い表情で石を見つめた。ここで試合を決められた。

ここからは１５日に世界チームランキング３位の韓国と対戦。１７日には今大会不調ながら同１位のカナダとの試合も残し、１９日には前回北京大会金メダルの英国との対戦も残す。

１８年平昌大会はロコ・ソラーレが５勝４敗の４位で通過、２２年北京大会もロコ・ソラーレが５勝４敗で３チームが並んだ中、ＤＳＣの差で準決勝に進出した。ボーダーラインを考えれば、もう負けられなくなった。

吉村は「気持ちを切り替えて、明日に向かっていきたい。複数得点とれる形はできてきている。調子はよくなってきている。また次に向けて調整していきます。まずはＬＳＤからしっかりいいところに決めて、勝ち星を積み上げていきたい。結果はついてくると思って、できることに集中したい」と自らに言い聞かせるように語った。国内選考会では何度も崖っぷちに立たされながらも、執念で五輪切符を掴んだ。真価を問われる戦いが始まる。