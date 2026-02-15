カブス・今永昇太投手と鈴木誠也外野手が14日（日本時間15日）、アリゾナ州メサでのキャンプでライブBPで対戦した。

1打席目は1ボールから、82マイル（約132キロ）のスライダーを左中間へ特大本塁打。2打席目はカウント1ボール2ストライクから83マイル（約134キロ）のスプリットで空振り三振となった。

今永は打者5人に対して22球を投げ、1安打、1本塁打、2三振。最速は93マイル（約150キロ）をマークした。

今永は「初めてにしてはまあ、割と良かったんじゃないかなと思います。（誠也に）打たれたスライダーなんかは、自分の課題としてる、こう、ゾーンに残ってしまうというか。ああいうのをしっかり無くしていって、あそこで空振りないしはファウルを取れるような、そういう変化にしたいなと思いますね」と語り、150キロが早くも出たことに関しては「自分では球速を確認してなかったんで、曲がりしか見てなかったんで分からなかったんですけど。まあ、それぐらいの体は作ってきたので、初めてにしては良かったですね」と笑顔で振り返った。