元シブがき隊の布川敏和（60）が14日放送のテレビ大阪「大阪おっさんぽ」（土曜午後6時58分＝関西ローカル）に出演。シブがき隊の元メンバーである本木雅弘（60）薬丸裕英（59）について語った。

メッセンジャー黒田有（56）に「布川さんってずっと明るいというか、暗いイメージがあんまりないじゃないですか。陽キャなんですか？」と問われ、布川は「そうかもしれないですね。途中から（キャラクターを）作るのを止めようと思ったのよ。仕事で作ってしまうと、プライベートとの差が大変かなと思って。まんまの方が生きていく中で楽なんじゃないかと」と話した。

「しょうがないじゃないですか、フッくんはやめられないじゃないですか。そんなカッコつけなくていい、フッくんだったら。楽なのよ。モッくんだったら…」と本木に言及。

本木といえば、俳優に転身して数多くの映画賞を受賞し、今や一流俳優となっているが、「モッくんは違いますからね、普段。ああいう世界の賞とか取って、ちゃんとしておかなきゃダメじゃないですか。（実際は）ちょっと神経質で、ちょっと違うんですよ。『あっ、どうなの？ 明日の洋服は何を着ていけばいい？ えっ、これでいいの？ 靴これでいいの？』って、そんな感じ。心配性」と語った。

一方、薬丸については「ヤッくんはまた、『はなまるマーケット』でガッと変わったでしょ。ずるいなと思ったね。今はもうあれに合わせてるけど、（それまでは）『ジタバタすんなよ』みたいな…」と、本来は“オラオラ系”だったという。

現在は、2人との親しい付き合いはなく、「誕生日の時に、薬丸には『誕生日おめでとう』って、そういう関係にはなりました。LINEで…」とメッセージのやりとりはする様子。

「だけど、あんまり遊ぼうかな、とかは思わない。仲悪いんじゃないですよ。性格が合わない」とぶっちゃけて笑わせていた。