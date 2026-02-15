モデルまつおはるか（25）が14日、自身のインスタグラムを更新。一般男性との“バレンタイン婚”を発表した。

「2026.2.14 本日結婚いたしました」と報告。バラの花束を抱えて結婚指輪を披露したショットに加え、お相手とのツーショット写真や婚姻届の写真をアップした。

「お相手は芸能活動をしている方ではなく、これまでお仕事もプライベートも長く支えてくれた大切な存在です」。今後については「お仕事はこれまでと変わらず むしろパワーアップして頑張っていきますので温かく見守って頂けたら嬉しいです 今後とも宜しくお願いします」とつづった。

まつおは長崎県北高来郡高来町（現諫早市）出身。本名は松尾悠花。小学生時代に福岡市に移住。小6でスカウトされ、九州を中心に芸能活動を開始。18年には自動車ディーラーHondaCars長崎のCM起用。同年にはABEMAの現役高校生による恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に出演。TikTokなどの影響でフォロワー急増。東京に拠点を移した時期もあったが、現在は福岡など九州が拠点に。23年から九州朝日放送の「アサデス。7」のMCを務めている。趣味は読書、映画鑑賞。特技は書道、卓球。