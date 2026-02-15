◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１４日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、日本代表で、世界ランキング５位のフォルティウスは４戦目で同１０位の米国と対戦。第９エンド（Ｅ）を終わったところで、負けを認めるコンシード。４−７で敗れ、通算１勝３敗となった。

第８Ｅ。プレッシャーを受けた最終投者（スキップ）の吉村紗也香が放った２投目が、痛恨のミスとなった。有利な後攻で複数得点を狙ったフォルティウスだが、うまく陣形を作れず。逆に、吉村が最後に難しいショットを迫られ、最も近い位置にストーン（石）を置く予定が、そのまま円形のハウスから出てしまった。後攻ながら、相手に３点を許し、最後は最終エンドをまたずに負けを認めた。

米国とは、２０２５年世界選手権で敗れたが、第９Ｅまでは勝っていた。同年の１２月に行われたミラノ五輪世界最終予選では勝っており、相性は良かったはずだ。３戦では世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のカナダを下し、金星で初白星。流れはフォルティウスにあった。それだけに、あまりにも痛い１投だった。

フォルティウスは、開幕戦で２０２２年北京五輪銅メダルのスウェーデンに対し、第１０Ｅを残した時点で、負けを認めるコンシード。４−８で敗戦。第２戦のデンマーク戦は、延長までもつれたが、７−１０で敗れ、２連敗でのスタートとなった。しかし、３戦で世界１位のカナダを７−５で破る金星で、通算１勝２敗となっていた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。