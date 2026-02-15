元SKE48で元セクシー女優の三上悠亜（32）が14日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ランジェリー姿を投稿した。

「Happy Valentine」の言葉に、チョコレートと手紙のスタンプを添え、上は淡い緑、下はピンクのランジェリーショットを公開。腕の部分にはピンクのバラの花を使用。大胆露出の胸元、くびれ、ヒップからの脚線美が際立つ写真を披露した。

ファンやフォロワーからも「最高」「幸幸」「いつもと雰囲気ちがう」「もの凄く可愛い」「Wonderful」「色っぽい」「フェロモンたっぷり」などのコメントが寄せられている。

三上は名古屋市出身。07年にAKB48の5期生オーディション合格も辞退。09年に第2期SKE48追加オーディションに合格した。14年に卒業。15年にセクシー女優としてデビューし、23年に引退。22年に個人事務所を設立し、現在はアパレルブランド「MISTREASS」やヘアケアブランド「Misshelly（ミスシェリー）」のプロデューサーを務めるなど、多岐にわたった活躍をしている。X（旧ツイッター）のフォロワー数900万超は世界の女性の中でも上位。YouTube「ゆあちゃんねる！」も人気で、SNS総フォロワー数は1800万超を誇る。