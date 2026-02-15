■ミラノ・コルティナオリンピック™ スキー ジャンプ 男子ラージヒル（日本時間15日、プレダッツォ・ジャンプ競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

スキージャンプの男子ラージヒルが日本時間15日に行われ、二階堂蓮（24、日本ビール）が銀メダルを獲得した。初出場の二階堂はノーマルヒル銅、混合団体銅に続いて今大会3つ目のメダルを手にした。前回の北京大会銀メダルの小林陵侑（29、TEAM ROY）は6位入賞。中村直幹（29、Flying Laboratory SC）は16位に入った。

表彰式を終えた二階堂は、目に涙を浮かべてインタビューゾーンに現れた。ここでも開口一番「もう本当に悔しいですね」と言葉を絞り出した。

競技終了後に同じスキージャンパーだった父・学さんと、どんな言葉をかわしたか問われた二階堂は少し言葉に詰まり、「いやぁめっちゃ悔しいっていうのを伝えました」と、涙ながらに語った。

学さんは「よくやったよ」と言ってくれたという。今大会だけで3つのメダルを獲得したが、「まだまだですよ」と話した二階堂。「まだ1種目残ってるんで、気持ちを切り替えて次は絶対金メダルを取りに行きます」と、力強く宣言した。

