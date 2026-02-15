根多帳などを手にする唐沢章さん（前列右）、章三さん（同左）、時子さん（後列右）、章三さんの妻の貴子さん＝１月、相模原市南区の「八起」

相模原市南区の小田急線相模大野駅近くにある焼き肉店「八起」が主催する寄席が１６日、通算７００回を迎える。初代店主の唐沢章さん（８５）、時子さん（７９）夫妻が４０年前に始めた手作りの寄席は、落語家が話術を磨き、地域に笑いを提供する場として親しまれてきた。

現在月１回の「八起寄席」は偶数月は店内、奇数月は近くの相模女子大学グリーンホールで開催（改修中のため３月までは相模原南市民ホール）。時子さんが友人から「若手落語家が落語を披露する場所が少ない」と聞き、１９８６年８月に店内で始めた。

時子さんは「当時はみんなが上に向かって走っていて落語がなかなか受け入れられない時代。『じゃあ、うちでとりあえずやってみよう』という感じでね」と振り返る。小学生の時、銭湯帰りの街頭テレビで見た古典落語「時そば」に魅せられ、家に帰ってこたつの上に座って家族に披露した記憶が鮮明に残る。

当初は毎月８、１８、２８日と店名にちなんだ日に店内で開催し、缶ビール付きの２００円。４０人も入ればすし詰めになる店内に加え、１０年ほど経過して始めたグリーンホールでの出演者は延べ約２４５０人を数える。三遊亭好楽さんの計らいで落語協会、落語芸術協会、五代目円楽一門会、落語立川流の「四派競演」が実現する全国的にも珍しい寄席といい、これまでの演目などが記された「根多（ねた）帳」には立川流家元の故・立川談志さんや、故・桂歌丸さんらそうそうたる名も並ぶ。