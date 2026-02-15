◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スキージャンプ男子ラージヒル(大会9日目/現地14日)

男子ラージヒルでは、日本の二階堂蓮選手が銀メダル。ノーマルヒル、混合団体で獲得した銅メダルに続き、今大会3つ目のメダルを手にしました。

1本目で特大140メートルのジャンプを披露し、154.0ポイントで首位に立ちましたが、2本目はW杯で驚異の強さを見せるドメン・プレブツ選手(スロベニア)に逆転を許し、無念の2位。

競技を終えた二階堂選手は開口一番「悔しいー」と心境を吐露します。さらに「絶対にドメン(プレブツ選手)も2本そろえてくるなとわかっていた。2本目失敗しちゃって…上手くいけば、というのがどうしても頭によぎってしまう。本当に悔しい」と述べました。

そして二階堂選手は「もしかしたらまた銅メダルなんじゃないかなと思っていた。でも今日は銀メダルを獲得できたので、失敗したジャンプもありましたけど、合格なんじゃないですかね」と振り返ります。それでもやはり整理しきれない気持ちを打ち明け「悔しい思いが強すぎて、心からメダル獲得したことに祝福できない……。3試合連続でメダル獲得できたのは、4年前の僕からしたらありえないこと。自分に言い聞かせて、褒めて、スーパーチームに切り替えていきたい」と語りました。

試合直後のインタビューでは気丈に振る舞った二階堂選手でしたが、その後、父・学さんと抱擁をかわし涙を流す姿が中継映像に映し出されます。表彰台で銀メダルを手にした二階堂選手の目は赤く腫れ、その後のインタビューでも「表情で本当に悔しいですね」と改めて語りました。

父・学さんとの会話については「めちゃくやしい」と伝えました。『よくやったよ』って言ってくれました」と明かし、今大会3つめのメダル獲得にも満足せず「まだまだですよ。まだ1種目残っているので、次は絶対金を取りに行きます」と意気込みを語りました。