「練習試合、ＤｅＮＡ２−９ロッテ」（１４日、ユニオンですからスタジアム宜野湾）

ＤｅＮＡ・藤浪晋太郎投手（３１）が１４日、今季初の実戦登板で好スタートを切った。練習試合・ロッテ戦（宜野湾）に先発し、２回を投げ３安打１失点（自責０）、無四球。なおかつ持ち味である力強さも失わず、最速１５５キロをマークした。

右腕の表情には心なしか自信が宿っていた。「いい初登板だったと思います。ボール自体もそうですし、ゾーンパーセント（ストライクゾーンに投じられた球の割合）も高かった。どんどんストライクゾーンにアタックしていけた」。全２２球中、ボール球はわずか５球。このオフ、復活を期す一心で自身の課題と向き合ってきた。安定感ある投球を追い求め、動作解析を行い投球フォームをアップデートした。その成果の一端を最初の実戦で体現。「良いムーブメントだと思う」と振り返った。

相川監督は移籍１年目の昨季と比較し「迷いなく投げられている」と目を見張る。開幕ローテ入りが期待されるが「あのボールがゾーンに行けば十分に抑えられるというのは、もともと分かっている。何しろポテンシャルはうちの中でも一番」とうなずいた。