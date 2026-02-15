NHK連続テレビ小説『ばけばけ』の放送も残すところあと1カ月。主人公・トキを演じる髙石あかりのチャーミングさに毎朝やられている筆者だが、それと同じくらいチャーミングで魅力的だったなと思う登場人物がいる。その人物とは、北香那が演じた“おリヨ様”だ。

おリヨ様こと江藤リヨ（北香那）は、ヘブン（トミー・バストウ）を島根へと連れてきた江藤知事（佐野史郎）の娘として第9週から登場した。公式サイトで才色兼備と紹介されている通り、その美貌はもちろん、英語が堪能で、生まれ持った品性を感じさせる人物だ。無論、お金に苦労したことは生まれて一度もない。親から愛され、そして時に甘やかされてきたリヨは、常に自信に満ち溢れていた。

一歩間違えると、親が県知事で何でも手に入るお嬢様にもなりかねないが、英語が堪能なのは親の反対を押し切って東京の女学校に進学したからであり、ヘブンに恋心を抱けばトキ（髙石あかり）に協力を申し出て、自らランデヴーへ誘うなど積極的にアプローチもする。そう、リヨは欲しいと思ったものは自分の力で手に入れようと努力する人なのだ。結果的にヘブンへの恋心は叶わなかったが、みんなの前で堂々とヘブンに思いを伝える場面は、リヨのまっすぐな思いが溢れていた。リヨの登場は第11週までという短い期間だったが、つい応援したくなる愛らしさのあるお嬢様として、忘れられないキャラクターとなっている。

そんな愛すべきお嬢様を好演した北は、今クールでは2作品に出演している。まずは、NHK夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』。作家・岸本鮎佳が「友情」をテーマに描いたちょっとブラックな大人のためのコメディーで、主人公・千本佳里奈を北が、佳里奈の20年来の親友・二木優美を天野はなが演じ、2月5日に最終回を迎えた。

■北香那が『替え玉ブラヴォー！』『再会』で見せた振れ幅 本作は、バレエ経験者で現在は広告代理店で働く佳里奈（北香那）が、仕事で予期せぬアクシデントに見舞われた夜、プロバレリーナとして活躍する優美（天野はな）から突然絶交を言い渡され……いうところから始まる。2人の好物であるラーメンを絡めながら、2人の関係と周囲の人たちの様子が描かれるのだが、物語は予期せぬ展開の連続。最後まで絶交の理由が明確にされなかったことも含め、その意外性とシュールさがクセになるドラマであった。

本作の佳里奈は非常に気が強い。思ったことは言わないと気が済まないし、逆に気が強すぎて思っていないことまで言ってしまう。例えば、彼氏の光生（駒木根葵汰）から別れを切り出されると、「振られてないし」「あっちが勘違いして勝手に言ってるだけ」などと言い放ち、優美から絶交を切り出された際も「何言っちゃってんの？」と逆ギレ状態。当初は性格の悪さを感じてしまうほどだったが、逆風の中でも一生懸命強がってる佳里奈の姿に、いつの間にか愛おしささえ感じるように。それは北から醸し出されるチャーミングさもあってのことだろうか。物語としても、最終回には佳里奈が愛すべき存在になっていることが印象的だった。

また北は、現在放送中の竹内涼真主演『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）にも出演。本作は、23年前に秘密を共有した4人が刑事と容疑者となって再会するというヒューマンラブミステリー。北が演じるのは主人公・淳一（竹内涼真）の恋人・今井博美で、看護師である博美（北香那）は、周囲への配慮もできる落ち着いた性格。3年前付きまとい被害から助けてもらったことをきっかけに、交際がスタート。淳一の異動にともない赴任先へついてきたが、お互い自立した生活を送っているという役どころだ。

第4話で23年前の秘密を共有している万季子（井上真央）と初めて会った博美は、淳一との結婚について問われ「付き合った先に、結婚があるとは思えないってだけです」となんとも言えない答え方をした。毎話、淳一が必要以上に手を洗う様子が何度も描かれているが、博美はそんな淳一の姿を不安そうに見つめるものの、それに何の意味があるのか聞き出そうとはしない。博美は何か勘づいていることがあるのだろう。物語の主軸である現在の事件の犯人が誰なのかをはじめ、まだまだ謎の多いストーリーに毎週目が離せない。

努力家のお嬢様・リヨ、破天荒な頑張り屋・佳里奈、芯のある女性・博美を見事に演じ分けた北は、まさに冬ドラの功労者だ。『替え玉ブラヴォー！』はすでに最終回を迎えてしまったが、物語中盤へ入った『再会～Silent Truth～』の展開がとても楽しみであるとともに、来月最終回を迎える『ばけばけ』ではおリヨ様の再登場にも期待したい。（文＝佐々木早貴）