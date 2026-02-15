◇練習試合 DeNA2―9ロッテ（2026年2月14日 宜野湾）

納得のマウンドだった。DeNA・藤浪が、ロッテとの練習試合で今キャンプ初の実戦登板。先発し2回を投げて2安打1失点（自責点0）、直球の最速は155キロを計測し、順調な仕上がりをアピールした。

“日本仕様”の調整が功を奏している。昨季までプレーした米国ではキャンプ中の球数が厳しく制限されるが、本来は「投げてつくっていくタイプ」と強調。第2クールは11日から3日連続でブルペンに入るなど、入念にフォーム固めに取り組んでいる。初実戦ならではの力みがある中で「ゾーン％（ストライク率）も高かったし、どんどんストライクゾーンにアタックしていけた」。22球のうちボール球は6球で、大きくコースを外れる球もなかった。出力についても「丁寧に入ろうという気持ちの中で（球速が）出ているのは良いこと」と振り返った。

先発ローテーションの一角として期待する相川新監督も「迷いなく投げられている。本当に楽しみ。何しろポテンシャルはうちの中でも一番だと思っているので」と期待した。（重光 晋太郎）